Meliá Hotels International quản lý vận hành dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm

The Indochine at Meliá Hồ Tràm là một kiệt tác nghỉ dưỡng ven biển dành riêng cho cộng đồng chủ nhân thành đạt, nơi chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế được khẳng định bởi thương hiệu vận hành danh giá toàn cầu.

Meliá Hotels International - Tập đoàn khách sạn lớn nhất Tây Ban Nha có bề dày 70 năm kinh nghiệm, sở hữu danh mục hơn 400 khách sạn tại các điểm đến hàng đầu quốc tế. Sự hiện diện mạnh mẽ này không chỉ minh chứng cho chuẩn mực vận hành xuất sắc, mà còn là lời cam kết đồng hành cùng sự phát triển các giá trị bền vững.

Meliá hotels International và Tanzanite International ký kết việc quản lý vận hành dự án The indochine at Meliá Hồ Tràm.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm tọa lạc trong khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao danh tiếng Meliá Hồ Tràm Beach Resort - điểm đến sở hữu hơn 30 giải thưởng quốc tế uy tín, nơi vinh dự cùng Metropole Hà Nội và Park Hyatt Sài Gòn trở thành một trong 12 khách sạn xuất sắc nhất Việt Nam góp mặt trong danh sách khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026. Sự uy tín và danh tiếng của Meliá Hồ Tràm chính là bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng vượt trội của dòng bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu tại đây.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ra mắt vào thời điểm mang tính bước ngoặt khi hạ tầng khu vực phía Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Sân bay Quốc tế Long Thành sắp đưa vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến dự án chỉ còn 45 phút, mở ra cơ hội đón du khách quốc tế có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Toà tháp The Indochine Residences cao 20 tầng.

Sự hoàn thiện của các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành trong năm 2026 mở ra kết nối thuận tiện, nhanh chóng. Thời gian từ trung tâm TP.HCM đến The Indochine at Meliá Hồ Tràm được tối ưu chỉ 80 phút.

Với vị trí chiến lược, Hồ Tràm trở thành thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, mở ra đặc quyền “Một chuyến bay, Hai điểm đến”, nơi du khách có thể trải nghiệm nhịp sống sôi động của TP.HCM, đô thị lớn nhất Việt Nam và tận hưởng trọn vẹn không gian yên bình bên biển.

Kiệt Tác Kiến Trúc, Số Lượng Giới Hạn Giữa Thiên Đường Biển Hồ Tràm

The Indochine at Meliá Hồ Tràm mang trọn tinh hoa của phong cách thiết kế "Modern Indochine", kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc và không gian nội thất sang trọng, tinh tế do CMV Architects và KAZE Interior Design sáng tạo. Sự riêng tư của gia chủ được tôn vinh tuyệt đối với mật độ xây dựng chỉ 14% cùng số lượng sản phẩm giới hạn.

Được ôm trọn bởi 1,1 km biển đẹp nhất Hồ Tràm, 100% Hotel Suites và căn hộ Residences tại The Indochine at Meliá Hồ Tràm đều sở hữu tầm nhìn trực diện biển.

Trong đó, The Indochine Hotel: Tháp căn hộ khách sạn 9 tầng với 193 căn Hotel Suites. The Indochine Residences: Tháp căn hộ 20 tầng sang trọng, chỉ 105 căn Residences (2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ góc, Duplex và Penthouse).

Thiết lập chuẩn mực sống thượng lưu, The Indochine at Meliá Hồ Tràm tôn vinh trải nghiệm cá nhân hóa với nhiều đặc quyền, dịch vụ quản gia riêng, sảnh Lounge VIP.

Dự án mở ra một thiên đường nghỉ dưỡng đích thực, nơi Chủ nhân có thể tìm thấy sự thư thái tuyệt đối với 5 hồ bơi đa phong cách rộng gần 3.000 m2; đắm mình trong những nhịp điệu du dương tại Rooftop Bar – Pool Bar, nơi mọi giác quan được đánh thức giữa biển trời bao la; thưởng thức tinh hoa ẩm thực ở 3 nhà hàng mặt tiền biển; hệ sinh thái Wellness chuyên sâu (Gym, Yoga, Spa) giúp tái tạo năng lượng và Trung tâm hội nghị 500 m2 chuẩn 5 sao ghi dấu những sự kiện rực rỡ.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm mang đến cơ hội nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe với tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn từ 10% - 15%/năm. Đặc biệt, chủ sở hữu còn được tận hưởng đặc quyền 60 đêm nghỉ dưỡng miễn phí mỗi năm khi tham gia chương trình cùng cho thuê. Đây là sự giao thoa hoàn hảo giữa giá trị đầu tư bền vững và hưởng thụ phong cách sống thượng lưu.