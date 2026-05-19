Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngôi nhà với mặt tiền thú vị từ hàng trăm viên ngói đỏ

Thúy Hiền

TPO - Ngôi nhà được thực hiện từ ý tưởng về một “dòng chảy nhiệt đới”, nơi ánh sáng, gió và cây xanh được tổ chức như một dòng chuyển động xuyên suốt công trình.

Điểm nhấn đặc biệt của ngôi nhà là lớp gạch thông gió và dòng thác ngói ở mặt đứng, vừa chống nóng vừa tạo vẻ mộc mạc gần gũi thiên nhiên, đồng thời kết nối nhiều thế hệ sống chung trong cùng một mái nhà.

1000035471.jpg
1000035448.jpg
1000035462.jpg
1000035463.jpg

Ngôi nhà được thiết kế với cốt lõi là các dòng chảy, dòng chảy là chất kết dính, xâu chuỗi các không gian sử dụng và thảm thực vật xen kẽ để tạo nên tổng thể ngôi nhà với sự xô lệch của “dòng thác không khí & ánh sáng” từ trong lõi, ra đến sự giật cấp của “dòng thác ngói & dòng thác gạch” ở bên ngoài.

1000035466.jpg
1000035449.jpg
1000035450.jpg
1000035454.jpg
1000035457.jpg
1000035456.jpg
1000035458.jpg
1000035459.jpg
1000035460.jpg
1000035469.jpg
1000035468.jpg
1000035470.jpg

Gạch và ngói là hai vật liệu truyền thống của người dân Việt Nam, nhưng ở đây chúng đã xuất hiện trong tầm nhìn và sự tiếp xúc trực tiếp của người sử dụng, mang lại cho kiến trúc những cảm xúc và ý nghĩa mới lạ mà vẫn thân thuộc.

1000035451.jpg
1000035453.jpg
1000035452.jpg
1000035455.jpg
1000035461.jpg
1000035464.jpg
1000035465.jpg

Thúy Hiền
H&P Architects
#ngôi nhà #thiết kế mở #đông anh #ngói đỏ #kết nối thế hệ #kiến trúc xanh

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe