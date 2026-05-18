3 yếu tố đưa bất động sản Hải Phòng vào chu kỳ tăng trưởng mới

Hải Phòng được đánh giá là một trong những “điểm đến chiến lược” của dòng vốn bất động sản, đặc biệt là phân khúc chung cư.

Yếu tố nào tạo nên sức hút của bất động sản Hải Phòng?

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường, năm 2025 ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ rệt, đặc biệt thị trường cho thấy “lực phục hồi tốt ở nguồn cung mới và tâm lý nhà đầu tư”. Mức độ quan tâm bất động sản trong quý 3/2025 biến động từ 11 - 22% so với đầu năm. Gần 90% môi giới đánh giá khả năng hấp thụ nguồn cung ở mức trung bình - tốt. Căn hộ chung cư trở thành phân khúc dẫn dắt, chiếm tỷ lệ cao nhất về kỳ vọng tăng trưởng (36%). Trong tháng 3/2026, mức độ quan tâm chung cư tại nhiều khu vực tăng 4 - 7% so với tháng 12/2025, mức tăng cao hơn đáng kể so với các loại hình khác.

Đáng chú ý, dòng tiền đầu tư không chỉ tập trung tại các đô thị trung tâm mà đang có dấu hiệu dịch chuyển sang cả các khu vực vệ tinh, nơi có dư địa tăng trưởng và hạ tầng phát triển đồng bộ. Trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn, Hải Phòng nổi lên là một trong các thị trường dẫn đầu khu vực phía Bắc, ghi nhận mức tăng trưởng quan tâm lên tới trên 50% so với đầu năm 2025. Không chỉ thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư địa phương, thị trường này còn ghi nhận sự gia tăng mức độ quan tâm từ nhà đầu tư Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang từng bước phục hồi và tăng tốc, Hải Phòng nổi lên như một cực tăng trưởng chiến lược tại khu vực phía Bắc. Không chỉ giữ vai trò là thành phố cảng trọng điểm, Hải Phòng còn đang bước vào một chu kỳ phát triển đô thị mới, nơi quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và dòng vốn đầu tư mạnh mẽ cùng hội tụ, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản chuyển mình rõ nét.

Chia sẻ tại sự kiện "Capital Flow 2026 - Dòng chảy nguồn vốn bất động sản về đâu?" do Batdongsan.com.vn phối hợp cùng Gamuda Land tổ chức ngày 15/5, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com nhận định, yếu tố đầu tiên khi nhắc đến động lực tăng trưởng bất động sản Hải Phòng đó là sức mạnh kinh tế và dư địa phát triển của thành phố này.

Thực tế, Hải Phòng là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn hàng đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố rất bền bỉ, với 11 năm liên tiếp duy trì mức tăng trưởng trên 10%. Trong khi năm 2026, cả nước mới đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì Hải Phòng đã đạt được điều này từ nhiều năm trước. Đây là một nền tảng rất ấn tượng. Bên cạnh đó, GRDP bình quân đầu người của Hải Phòng cũng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Nếu xét trên quy mô dân số khoảng 4,6 triệu người, đứng thứ 4 toàn quốc, thì đây là con số rất đáng chú ý. Một số địa phương có GRDP bình quân đầu người cao hơn như Quảng Ninh nhưng lại có quy mô dân số thấp hơn đáng kể.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com phân tích sâu về tiềm năng và cơ hội đầu tư bất động sản ở Hải Phòng.

Hải Phòng hiện cũng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đồng thời duy trì tỷ lệ giải ngân đầu tư công ở mức cao. Theo các chuyên gia, đây là nền tảng quan trọng giúp Hải Phòng thu hút mạnh dòng vốn FDI trong nhiều năm qua. Thành phố hiện có khoảng 45 khu công nghiệp đang hoạt động với sự hiện diện của hàng loạt tập đoàn lớn như LG, Pegatron cùng các khu công nghiệp quy mô lớn như Deep C, VSIP Hải Phòng, Tràng Duệ hay Nam Đình Vũ. Ngoài ra, Hải Phòng còn thuộc nhóm dẫn đầu về giải ngân đầu tư công, chỉ đứng sau Hà Nội. Năm 2025, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 105%.

“Từ những yếu tố đó có thể thấy, sức hấp dẫn của Hải Phòng đến từ nền tảng kinh tế rất vững. Khi kinh tế phát triển, thu nhập người dân cải thiện thì nhu cầu chi tiêu, thuê và mua bất động sản cũng gia tăng”, ông Nguyễn Quốc Anh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Anh, yếu tố thứ hai đó là xu hướng phát triển đô thị của Hải Phòng đang có nhiều nét tương đồng với Hà Nội. Nếu quan sát các dự án hiện nay có thể thấy, phần lớn đang phát triển dọc theo các tuyến vành đai. Hiện Hải Phòng mới phát triển mạnh quanh đường Vành đai 1, một số đoạn của Vành đai 2 đang được triển khai, còn Vành đai 3 vẫn trong lộ trình dài hạn. Xu hướng đô thị phát triển bám theo các tuyến vành đai là điều Hà Nội đã trải qua rất rõ. Hải Phòng hiện cũng đang đi theo quỹ đạo tương tự, chỉ ở giai đoạn sớm hơn.

Yếu tố thứ ba mà theo ông Nguyễn Quốc Anh đánh giá rất quan trọng, đó là sự thay đổi trong tâm lý người dân Hải Phòng. Trước đây, người dân có xu hướng ưu tiên bất động sản thấp tầng, nhà đất. Tuy nhiên, hiện nay bắt đầu xuất hiện sự chuyển dịch sang phân khúc chung cư. Đây cũng là điều từng diễn ra tại Hà Nội từ khoảng năm 2019.

“Chính sự tương đồng về phát triển kinh tế, hạ tầng và xu hướng đô thị đã khiến mức độ quan tâm của nhà đầu tư Hà Nội đối với thị trường Hải Phòng tăng mạnh. Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng quan tâm từ nhà đầu tư Hà Nội đối với bất động sản Hải Phòng đã tăng mạnh khi so sánh giữa các giai đoạn gần đây”, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhấn mạnh.

Chung cư Hải Phòng đang bước vào giai đoạn chuyển mình

Bà Lê Thị Bích Liên, Phó Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam cho biết căn hộ đang trở thành loại hình nhà ở chủ đạo tại các đô thị lớn. Tỷ lệ căn hộ hiện chiếm khoảng 85% nguồn cung nhà ở tại Hà Nội và 75% tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo bà Liên, người mua nhà hiện không chỉ quan tâm đến diện tích mà còn chú trọng hệ sinh thái tiện ích, chất lượng vận hành và môi trường sống. “Trước đây, người dân có xu hướng chuộng nhà đất. Nhưng hiện nay, khi thu nhập tăng lên, nhu cầu nâng cấp chất lượng sống cũng thay đổi”, bà nói.

Tại Hải Phòng, làn sóng dịch chuyển dân cư và chuyên gia đến sinh sống, làm việc ở địa phương này ngày càng rõ rệt. Điều này tạo ra áp lực về nguồn cung nhà ở chất lượng, đồng thời mở ra cơ hội cho các sản phẩm căn hộ hiện đại, tích hợp tiện ích, phân khúc trước đây chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng của thành phố.

"Với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển đô thị tại nhiều thị trường quốc tế như Malaysia, Singapore, Úc và Vương quốc Anh, Gamuda Land theo đuổi triết lý phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm và chú trọng giá trị dài hạn. Ambience là dự án đầu tiên của doanh nghiệp này tại Hải Phòng, được tiếp cận với yêu cầu cao về quy hoạch, thiết kế kiến trúc và tổ chức không gian sống", bà Lê Thị Bích Liên - Phó Tổng giám đốc Gamuda Land Vietnam chia sẻ.

Cũng theo bà Lê Thị Bích Liên, Phó Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam cho biết, các dự án của doanh nghiệp này xây dựng tại Khu đô thị Gamuda Gardens của Hà Nội đã ghi nhận mức tăng giá tới 300% sau nhiều năm được bàn giao. Dự án đầu tiên mất khoảng một năm để lấp đầy 50%, trong khi dự án thứ hai chỉ mất ba tháng để đạt tỷ lệ tương tự.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, Capital Flow 2026 đã mang đến góc nhìn toàn diện về thị trường bất động sản.

Theo Batdongsan.com.vn, Hải Phòng đang ghi nhận lượng tìm kiếm chung cư đã tăng trưởng hai chữ số, phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị người mua, từ nhà đất truyền thống sang các sản phẩm sống tiện nghi, an toàn và có tính cộng đồng cao.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, nhiều người thường nhìn vào mức tăng giá rất mạnh của chung cư Hà Nội thời gian qua. Ví dụ, giai đoạn 2023 - 2026, mặt bằng giá chung cư Hà Nội gần như tăng gấp đôi. Tuy nhiên, tại Hải Phòng, từ năm 2023 đến 2025, mặt bằng giá chỉ tăng khoảng 20%. Điều này cho thấy giá bất động sản tại Hải Phòng vẫn đang tăng ở mức ổn định và khá “bình thường”, chưa xuất hiện tình trạng tăng nóng như Hà Nội.

“Khi so sánh với các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy giá chung cư Hải Phòng hiện vẫn rất cạnh tranh. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận từ cho thuê đang ở mức rất tốt so với nhiều thành phố lớn khác. Trong khi giá còn ổn định, thì tiềm năng tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Đây là yếu tố khiến thị trường bất động sản Hải Phòng trở nên hấp dẫn”, ông Nguyễn Quốc Anh nhận định.

Theo nghiên cứu của Batdongsan.com.vn, lượng quan tâm tới chung cư tại Hải Phòng hiện đang có xu hướng lan rộng theo các tuyến vành đai. Đây là tín hiệu rất đáng lưu ý. Tại Hà Nội, thực tế cho thấy các dự án chung cư nằm quanh các tuyến vành đai thường có mức tăng giá rất mạnh sau khi hạ tầng hoàn thiện, có nơi tăng từ 2,5 - 3 lần sau khoảng 5 năm. Trong khi đó, Hải Phòng hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình này. Các tuyến vành đai đang hình thành, mặt bằng giá còn tương đối ổn định, vì vậy dư địa tăng trưởng còn khá lớn.

Cùng với đó là sự dịch chuyển tâm lý của người mua nhà. Khi người dân bắt đầu quan tâm đến chung cư nhiều hơn nhà riêng, thì đó thường là dấu hiệu của một giai đoạn chuyển đổi quan trọng của thị trường. Tại Hà Nội, sự dịch chuyển này bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 2019. Sau khoảng 3 năm, mặt bằng giá chung cư tăng rất mạnh.

“Hiện nay, Hải Phòng đang bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tương tự Hà Nội và chúng tôi kỳ vọng thị trường có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong vài năm tới. Dĩ nhiên, bối cảnh hiện nay vẫn còn nhiều yếu tố tác động như biến động kinh tế hay địa chính trị toàn cầu, nhưng xét tổng thể, chúng tôi vẫn đánh giá Hải Phòng có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn phát triển trước đây của Hà Nội”, ông Nguyễn Quốc Anh nhấn mạnh.

Các chuyên gia bất động sản cũng nhận định, khả năng hấp thụ của thị trường Hải Phòng được đánh giá khá tốt. Với quy mô dân số khoảng 4,6 triệu người, nguồn cung hiện nay của Hải Phòng chưa phải quá lớn. Ví dụ, tại trục đường trung tâm như Võ Nguyên Giáp, tổng nguồn cung chỉ khoảng 7.000 - 10.000 căn hộ thì đây vẫn là mức tương đối bình thường so với nhu cầu của thị trường.

Phân khúc chung cư đang là điểm sáng của bất động sản Hải Phòng và được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

“Mức độ hấp thụ của thị trường hiện nay đang khá ổn định và thậm chí tốt hơn thị trường Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi cho rằng, Hải Phòng sẽ tiếp tục là thị trường rất tiềm năng đối với cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực trong thời gian tới”, ông Nguyễn Quốc Anh nhấn mạnh.