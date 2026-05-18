Ga Thủ Thiêm liệu sẽ mở ra cơ hội vàng cho TPHCM?

TPHCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tái định hình không gian đô thị và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 từ SonKim Land được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Theo dữ liệu của Liên đoàn Lao động TP HCM, quy mô thị trường lao động vùng lõi thành phố cùng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ước đạt hơn 8 triệu người. Nhu cầu dịch chuyển khổng lồ này đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, khiến các khu vực cửa ngõ như Hàng Xanh - Bình Triệu, Trường Chinh - Cộng Hòa thường xuyên quá tải.

Tuy nhiên, để giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế, bài toán của TP HCM không chỉ dừng lại ở việc gỡ điểm nghẽn giao thông hay luân chuyển lao động. Thành phố cần một chiến lược vĩ mô để khơi thông và đón đầu các dòng chảy lớn hơn, bao gồm dòng vốn toàn cầu, thương mại, đầu tư và nguồn nhân lực tri thức cao.

Trong bối cảnh đó, TPHCM đang thiếu một đầu mối giao thông kết nối đa tầng mang tầm quốc tế. Điểm nghẽn này cần được giải quyết bằng một công trình vượt ra khỏi chức năng trung chuyển hành khách đơn thuần, để trở thành một trung tâm giao thương liền mạch – nơi hội tụ và thúc đẩy các nguồn lực kinh tế toàn diện cho cả vùng trọng điểm phía Nam.

Vị thế chiến lược của một “cú hích”

Không phải ngẫu nhiên mà Ga Thủ Thiêm được nhắc đến như một điểm sáng trên bản đồ quy hoạch hạ tầng phía Đông. Nơi đây là điểm cuối của tuyến Metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm), một dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 55.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của tuyến metro này được thiết kế ngầm hoàn toàn, nối Bến Thành với Thủ Thiêm, với mục tiêu vận hành toàn tuyến vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa hạ tầng metro và nhà ga phải hoàn thành cùng thời điểm, có thể thấy đây là một áp lực nhưng cũng là cơ hội để đẩy nhanh tiến độ.

Không chỉ dừng lại ở metro, Ga Thủ Thiêm còn được tích hợp với nhà ga trung tâm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt TP.HCM - Long Thành, tuyến đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến khi đưa vào vận hành, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến sân bay Long Thành từ 90-120 phút hiện tại xuống còn khoảng 30 phút.

Sơ đồ kết nối vùng lõi của "siêu nhà ga" Thủ Thiêm. Định hướng này kỳ vọng mở ra một cực tăng trưởng mới cho hạ tầng kinh tế - xã hội phía Nam. Ảnh: SonKim Land

Sức ảnh hưởng của những tuyến huyết mạch này là rất lớn: giảm tải lưu lượng cho khu vực trung tâm hiện hữu, kết nối giao thương giữa các tỉnh sau sáp nhập, và mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu Đông. Đây chính là lý do Ga Thủ Thiêm được ví von là một “cú hích tỷ đô” không chỉ nằm ở con số được rót vốn mà còn tạo nên tác động chuỗi, một điểm kích hoạt cho chu kỳ phát triển mới.

Từ "cú hích hạ tầng" đến "nam châm đô thị"

Lịch sử phát triển đô thị thế giới cho thấy, các phiên bản TOD tiên tiến tại Tokyo hay Hong Kong từ lâu đã vượt qua vai trò trung chuyển thuần túy. Nhà ga đường sắt đô thị giờ đây được định nghĩa là những "điểm đến đô thị" (urban destination) – nơi tích hợp không gian thương mại, dịch vụ, văn hóa và giải trí sầm uất.

Không gian đô thị tích hợp theo mô hình TOD tiên tiến với sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng giao thông đa tầng, mảng xanh đại chúng và các tổ hợp thương mại - dịch vụ sầm uất. Ảnh sưu tầm

Tại Việt Nam, xu hướng này đang trở thành kim chỉ nam cho các đô thị lớn. Thay vì chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, một nhà ga thế hệ mới được quy hoạch để trở thành hạt nhân của một đô thị tích hợp đa chức năng. Khi dòng chảy giao thương, dịch vụ và tri thức hội tụ tại một điểm, nơi đây sẽ trở thành tâm điểm định hình phong cách sống mới, mang lại giá trị phát triển bền vững cho toàn khu vực.

Với vị thế chiến lược của Ga Thủ Thiêm, câu hỏi đặt ra là phiên bản mô hình TOD nào sẽ khai thác tối đa tiềm năng giá trị quỹ đất, tạo nền móng đi tắt đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tham chiếu từ các nước có mô hình TOD tiên tiến như Nhật Bản cho thấy, việc lấy nhà ga làm hạt nhân kết nối các thành phần ở tại, làm việc, mua sắm và giải trí là giải pháp tối ưu. Nhìn nhận từ góc độ chuyên gia, ông Troy Griffiths, Cố vấn cấp cao của Savills Việt Nam, khẳng định: "Các mô hình TOD chính là giải pháp dài hạn để cải thiện nguồn cung và tạo ra quỹ đất phát triển."

Không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, TOD còn mang lại những đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội khi: thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao đời sống cộng đồng, tăng sức hút du lịch điểm đến, và đóng góp vào nguồn thu ngân sách. Như vậy, không chỉ là một nút giao thông, Ga Thủ Thiêm đang dần khẳng định vị thế "nam châm đô thị", nơi hội tụ dòng người, dòng vốn và cơ hội phát triển bất động sản. Một trong những đơn vị đã sớm nhìn ra cơ hội này và chủ động đề xuất ý tưởng phát triển là SonKim Land, với dự án khu đô thị phức hợp ngay tại khu vực ga Thủ Thiêm.

Đề xuất đón đầu xu hướng với TOD 5.0

Với vai trò đầu mối hạ tầng và kinh tế trọng điểm, Ga Thủ Thiêm cần những giải pháp đi tắt đón đầu để tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật toàn cầu. Thay vì áp dụng các phiên bản an toàn như TOD 3.0 hay 4.0, việc hướng thẳng đến phiên bản TOD 5.0 tiên tiến nhất là cơ hội chiến lược để rút ngắn thời gian, hiện thực hóa tầm nhìn tích hợp toàn diện giữa giao thông và đô thị.

Mô hình tiến hóa của các thế hệ TOD trên thế giới và định hướng quy hoạch phiên bản TOD 5.0 tại khu vực Ga Thủ Thiêm. Ảnh: SonKim Land.

Hiện nay, khu vực quanh Ga Thủ Thiêm vẫn đang trong giai đoạn hình thành hệ sinh thái, mở ra cơ hội lớn cho một cấu trúc đô thị bứt phá. Lợi ích lớn nhất của TOD 5.0 là năng lực tái cấu trúc không gian: biến nhà ga thành hạt nhân liên kết trực tiếp mọi thành phần từ thương mại, dịch vụ đến tiện ích công cộng. Mô hình này giúp tối ưu hóa giá trị sử dụng đất tại vùng lõi, giảm tải áp lực hạ tầng và tạo ra một đô thị tích hợp có khả năng tự tuần hoàn nguồn lực kinh tế.

Đây cũng là tầm nhìn chiến lược mà SonKim Land hướng tới thông qua ý tưởng phát triển "Khu đô thị phức hợp Thủ Thiêm" được giới thiệu ngày 17/5, nhằm đóng góp một giải pháp quy hoạch đồng bộ, đưa Thủ Thiêm trở thành biểu tượng đô thị tích hợp thế hệ mới.

Sự kiện đón nhận sự quan tâm và góp mặt đông đảo của các chuyên gia thiết kế, kiến trúc, tài chính, chuyên gia lĩnh vực bất động sản. Ảnh: SonKim Land.

Với khát vọng kiến tạo không gian đô thị đột phá cùng TP.HCM, SonKim Land không chỉ giới thiệu mô hình đô thị phức hợp mới, mà còn nâng tầm không gian sống bản địa lên tiêu chuẩn quốc tế thông qua sự cố vấn từ hai đơn vị Nhật Bản là Nikken Sekkei và Nippon Koei. Lần đầu tiên giới thiệu mô hình này tại Việt Nam, SonKim Land cũng thể hiện sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng khi kết hợp với các ông lớn uy tín trong ngành. Điều này cũng phản ánh vai trò ngày càng lớn của các công ty tư nhân trong việc đóng góp ý tưởng phát triển hạ tầng và không gian đô thị cho TP.HCM.

Nếu hệ thống đường sắt đô thị và mô hình TOD là hạ tầng của giao thông, thì Ga Thủ Thiêm chính là điểm tựa của hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong xu hướng dịch chuyển về phía Đông, đầu mối này mang tầm vóc của một cực tăng trưởng mới nhờ năng lực kết nối đa tầng giữa giao thông, thương mại và không gian đô thị. Cú hích hạ tầng cùng sự tham gia của các nhà phát triển như SonKim Land đang mở ra cơ hội lớn để Thủ Thiêm bứt phá, trở thành thỏi nam châm kinh tế và là hình mẫu phát triển đô thị tích hợp tiên tiến tại Việt Nam.