Vinhomes Saigon Park – Tâm điểm đầu tư và an cư mới phía Tây Bắc TP.HCM

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo ở mức cao, xu hướng dịch chuyển dòng tiền về các đại đô thị quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ đang trở nên rõ nét. Nổi bật trong làn sóng này là Vinhomes Saigon Park – đại đô thị hơn 1.000 ha tại Tây Bắc TP.HCM, nơi được kỳ vọng trở thành “Thành phố Công viên Tri thức hàng đầu châu Á”.

Phối cảnh thành phố Công viên Tri thức Vinhomes Saigon Park.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ kết nối TP.HCM với Tây Ninh, Long An (cũ) và Campuchia, dự án còn hưởng lợi trực tiếp từ loạt hạ tầng trọng điểm như Metro số 2, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài cùng mạng lưới giao thông liên vùng đang được tăng tốc đầu tư.

Đặc biệt, xét trong bán kính liên kết toàn khu vực Tây Bắc TP.HCM và các đô thị vệ tinh lân cận, Vinhomes Saigon Park đang nằm giữa vùng dân số lên đến khoảng 5 triệu người. Đây được xem là “mỏ vàng” về nhu cầu ở thực, thương mại và cho thuê trong nhiều năm tới.

Tổng mặt bằng tiện ích đại đô thị Vinhomes Saigon Park.

Với quy mô dân số khổng lồ này, dự án không chỉ hấp dẫn giới đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới mà còn mở ra cơ hội an cư lý tưởng cho đội ngũ chuyên gia, doanh nhân, trí thức trẻ và lực lượng lao động chất lượng cao đang dịch chuyển về khu Tây Bắc. Khi hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân hình thành, giá trị bất động sản tại đây được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ tương tự các đại đô thị lớn trước đây của Vinhomes.

Được quy hoạch theo mô hình “all-in-one”, Vinhomes Saigon Park tích hợp đầy đủ hệ sinh thái sống – học tập – làm việc – giải trí với chuỗi tiện ích đẳng cấp: công viên quy mô lớn, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, khu nghiên cứu – đào tạo và không gian sáng tạo. Đây sẽ là nền tảng hình thành một trung tâm đô thị mới mang tính biểu tượng cho khu Tây Bắc TP.HCM trong tương lai.

Việc AlphaReal trở thành đối tác chiến lược phân phối của dự án không chỉ khẳng định năng lực và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản cao cấp mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng một siêu đô thị được định hướng phát triển bền vững trong ít nhất một thập kỷ tới.

Vinhomes - AlphaReal ký kết đối tác chiến lược Vinhomes Saigon Park.

Theo ông Hoàng Liên Sơn – Tổng Giám đốc AlphaReal: “Khu Tây Bắc TP.HCM đang sở hữu lợi thế cực lớn về dân số, hạ tầng và dư địa tăng trưởng. Với khoảng 5 triệu dân sinh sống và làm việc trong khu vực liên kết, nhu cầu ở thực, đầu tư và khai thác thương mại tại Vinhomes Saigon Park sẽ rất mạnh trong tương lai. Đây không chỉ là cơ hội đầu tư ngắn hạn mà còn là tài sản tích lũy dài hạn có giá trị bền vững.”

