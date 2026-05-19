Sở hữu căn hộ chỉ từ 1,5 tỷ: 'Đòn bẩy' tài chính tại Onsen Retreat Hưng Yên

Bất động sản Wellness: Khi “sức khỏe” dẫn dắt cuộc chơi dòng tiền

Trong bối cảnh các kênh đầu tư truyền thống như vàng và chứng khoán đang đối mặt với nhiều biến động, lãi suất ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh, giới đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những “vịnh tránh bão” an toàn. Thị trường bất động sản năm 2026 không còn chỗ cho những cơn sóng ảo, thay vào đó là sự lên ngôi của các sản phẩm có giá trị thực và dòng tiền thực.

Dữ liệu khảo sát người tiêu dùng do Batdongsan.com.vn thực hiện định kì 6 tháng một lần đưa ra những con số đáng chú ý. Theo đó, 83% người tham gia khảo sát nằm trong độ tuổi 18 – 44, nhóm có nhu cầu thực về nhà ở thì 65% trong số này có thu nhập trung bình từ 15 – 50 triệu đồng/tháng, phản ánh tài chính của người mua nhà trên thị trường hiện nay. Đáng chú ý, có tới 55% người cho biết đã từng mua bất động sản trong giai đoạn gần đây và 10% đã bán, tức là gần 70% đáp viên có hoạt động giao dịch. Trong đó, 64% mua để ở, còn 36% mua để đầu tư.

Các loại hình được quan tâm nhất hiện nay lần lượt là chung cư (34%), đất nền (33%) và nhà riêng (21%). Tuy nhiên, xu hướng đang thay đổi rõ nét. Trong 12 tháng tới, 33% người khảo sát cho biết sẽ đầu tư vào nhà riêng và 31% vẫn chọn chung cư. Ngược lại, mức độ quan tâm đến đất nền giảm mạnh, phản ánh sự dịch chuyển của nhà đầu tư từ sản phẩm đầu cơ sang sản phẩm mang dòng tiền ổn định.

Báo cáo tại Hội nghị Bất động sản năm 2025. Nguồn: batdongsan.com.vn

Đặc biệt trong báo cáo của Batdongsan.com.vn, 61% người được khảo sát cho biết họ thích sống gần không gian xanh và sân vườn, 45% đang muốn chuyển ra ngoại ô và các khu vực ít đông đúc hơn. Điều này cho thấy Wellness không còn là một khái niệm xa xỉ mà đã trở thành tiêu chuẩn lựa chọn hàng đầu của tầng lớp trung và thượng lưu.

Nhận định về hiệu quả đầu tư, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Vars đánh giá phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tại các vùng ven đô, đang trở thành điểm đến mới của dòng tiền nhờ khả năng đáp ứng tiêu chí “sống khỏe - sống vui - sống an toàn”. Với các tiện ích trị liệu, khoáng nóng và spa chuyên sâu, mô hình này sở hữu tiềm năng tăng trưởng vượt trội và tạo dòng tiền ổn định do thu hút đa dạng nhóm khách hàng, từ giới thượng lưu, người cao tuổi an dưỡng cho đến người trẻ tuổi quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Đáng chú ý, đây là phân khúc ngách có nguồn cung thực thụ vô cùng khan hiếm trên thị trường hiện nay do phụ thuộc lớn vào các yếu tố tài nguyên tự nhiên sẵn có.

Mô hình căn hộ khoáng nóng tại gia đang thu hút dòng tiền đầu tư nhờ lực cầu du lịch thực và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn khi đầu tư căn hộ Thera Home

Sức hấp dẫn của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên nằm ở chiến lược "đòn bẩy" tài chính tối ưu, giúp nhà đầu tư sở hữu căn hộ đẳng cấp với vốn tự có ban đầu hợp lý. Dự án hỗ trợ vay vốn với hạn mức lên tới 50% giá trị hợp đồng (GTHĐ). Nếu chọn phương thức thanh toán sớm 70% GTHĐ, khách hàng nhận ngay mức chiết khấu 10%, và được chiết khấu thêm 5% khi mua từ căn thứ hai. Với nhu cầu phân bổ vốn dài hạn, tiến độ thanh toán căn hộ cao tầng được kéo giãn tới 36 đợt (chỉ khoảng 2% GTHĐ/đợt), giúp gia chủ thảnh thơi tài chính để chủ động xoay vòng vốn vào các kênh kinh doanh khác.

Đặc biệt, bài toán dòng tiền từ việc khai thác cho thuê hàng tháng được bảo chứng bằng chính sách chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ 50/50 giữa khách hàng và chủ đầu tư. Đây là mô hình kinh tế mang lại hiệu quả sinh lời an nhàn và ổn định. Nhờ hệ sinh thái wellness độc bản tạo sức hút lớn, tài sản có khả năng tự vận hành thông qua các đơn vị chuyên nghiệp để đem lại nguồn thu nhập thụ động đều đặn, đủ sức chi trả chi phí vận hành hay bù đắp lãi suất ngân hàng.

Sự đồng bộ giữa chính sách tài chính ưu việt và khả năng vận hành vượt trội biến dự án thành một kênh tích lũy tài sản thông minh. Đồng vốn của nhà đầu tư được bảo vệ và sinh sôi tự nhiên mà không tốn công sức quản lý thường nhật. Đây chính là giải pháp đầu tư tối ưu để đón đầu xu hướng sống khỏe, đồng thời là tài sản truyền đời quý giá mang lại sự an tâm tuyệt đối về cả tài chính lẫn thể chất cho gia đình.

Sở hữu không gian xanh mướt và dòng kênh xanh, tạo nên một hệ sinh thái Wellness đẳng cấp sát vách Thủ đô.

Bảo chứng vận hành và giá trị kép từ mô hình căn hộ dòng tiền linh hoạt

Bảo chứng vững chắc cho dòng tiền tại dự án chính là hệ sinh thái wellness độc bản với mạch nguồn khoáng nóng quý giá từ khu vực chung dẫn trực tiếp vào từng căn hộ. Khác với bất động sản nghỉ dưỡng biển phụ thuộc lớn vào thời tiết, mô hình trị liệu khoáng nóng và xông hơi tại đây giúp xóa bỏ khái niệm "mùa thấp điểm", thậm chí thu hút khách mạnh mẽ hơn vào mùa lạnh. Nền tảng này đảm bảo công suất phòng và thời gian lưu trú luôn duy trì ổn định, tạo ra nguồn cầu trung thành liên tục quanh năm.

Do đó, đây không phải là sản phẩm "để đó chờ tăng giá" thụ động mà là một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh giúp giảm thiểu tối đa rủi ro đầu tư. Việc tích hợp các dịch vụ chuẩn quốc tế từ detox, lab trị liệu đến chăm sóc y tế tạo sức hút lớn với dòng khách lưu trú trung và dài hạn. Khả năng đáp ứng nhu cầu sống khỏe thực tế của thị trường mang lại lợi thế cạnh tranh tuyệt đối, giúp gia tăng giá trị thặng dư cho tài sản theo thời gian.

Từ nền tảng vận hành ưu việt đó, dự án mang đến giá trị kép hoàn hảo cho nhà đầu tư khi kết hợp linh hoạt giữa hưởng thụ và kinh doanh. Gia chủ có thể chủ động sử dụng căn hộ cho các kỳ nghỉ dưỡng tinh tế của gia đình vào cuối tuần; thời gian còn lại, tài sản sẽ được chuyển giao cho đơn vị chuyên nghiệp khai thác cho thuê để sinh lời liên tục và đảm bảo chất lượng bảo trì 5 sao.

Sự đồng bộ giữa hệ tiện ích đẳng cấp và chính sách tài chính ưu việt biến dự án thành giải pháp đầu tư thông minh, bắt kịp xu hướng khai thác dòng tiền hiện nay. Không chỉ dừng lại ở một bất động sản an cư, nơi đây là giải pháp đón đầu làn sóng sống xanh toàn cầu, trở thành tài sản truyền đời có giá trị cao, mang lại sự an tâm tuyệt đối về cả tài chính lẫn sức khỏe cho nhiều thế hệ.