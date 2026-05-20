Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Văn bản số 530/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo đó, việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, phải hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu của Bộ Chính trị nêu tại Nghị quyết 79 hồi đầu năm nay, và được Thủ tướng liên tục chỉ đạo tại nhiều cuộc họp gần đây.

Mặc dù địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tuy nhiên thời gian cho việc triển khai, thực hiện không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc phải hoàn thành rất lớn.

Để đảm bảo tiến độ, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung, quyết liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

Trong đó rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công rõ trách nhiệm. Các tỉnh, thành cũng cần có cơ chế theo dõi, kiểm tra tiến độ và xử lý trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm hoặc báo cáo không đúng thực chất. Chủ tịch UBND các địa phương sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ, chất lượng thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.