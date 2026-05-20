Chủ đầu tư phía Nam 'Bắc tiến', tìm cơ hội mới

Làn sóng doanh nghiệp bất động sản phía Nam mở rộng đầu tư ra miền Bắc đang diễn ra mạnh mẽ trong bối cảnh quỹ đất tại các đô thị lớn phía Nam ngày càng hạn chế, thủ tục pháp lý kéo dài và nhu cầu phát triển các đô thị công nghiệp mới gia tăng.

Ngày 19/5, dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 do Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn phát triển khởi công tại phường Vạn Xuân, khu vực trung tâm của TP Phổ Yên cũ, tỉnh Thái Nguyên. Dự án có quy mô gần 35,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, nằm giáp tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây được xem là bước đi đáng chú ý của doanh nghiệp địa ốc có thế mạnh lâu năm tại thị trường phía Nam.

Mới đây, giữa tháng 4, Công ty Cổ phần SHINEC ở phía Nam cũng khởi công dự án hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Yên tại tỉnh Phú Thọ với diện tích hơn 111 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.980 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm thu hút các doanh nghiệp công nghệ, điện tử, cơ khí và logistics.

Nhiều "ông lớn" địa ốc miền Nam có xu hướng Bắc tiến.

Trước đó, nhiều “ông lớn” bất động sản phía Nam cũng đang tăng tốc Bắc tiến. Năm 2025, Phú Mỹ Hưng lần đầu tiên phát triển dự án tại miền Bắc với kế hoạch đầu tư khu đô thị quy mô gần 1,1 tỷ USD ở Bắc Ninh sau hơn ba thập niên tập trung tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Thực tế, xu hướng Bắc tiến trong lĩnh vực bất động sản đang diễn ra rõ nét hơn trong vài năm gần đây khi các địa phương công nghiệp phía Bắc nổi lên như cực tăng trưởng mới.

Theo đại diện một doanh nghiệp, việc một số doanh nghiệp phía Nam mở rộng đầu tư ra miền Bắc xuất phát từ nhiều nguyên nhân, tùy theo chiến lược và “khẩu vị” từng chủ đầu tư. Thái Nguyên đang được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, thu hút lượng lớn chuyên gia và lao động kỹ thuật. Vì vậy, các dự án đô thị tại đây không chỉ phục vụ nhu cầu ở thực mà còn hướng tới nhóm khách hàng làm việc trong các khu công nghiệp.

“Cơ duyên để doanh nghiệp đến với Thái Nguyên xuất phát từ các dự án công nghệ số trước đó. Khi khảo sát, chúng tôi nhận thấy khu vực Vạn Xuân - Phổ Yên có lợi thế lớn về hạ tầng và kết nối giao thông, được đầu tư khá đồng bộ”, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản phía Nam nói.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, tại TP HCM nhiều dự án gặp vướng mắc pháp lý và quá trình rà soát các dự án đầu tư, xây dựng và đất đai.

Theo ông Đính, dù nhu cầu thị trường lớn nhưng nguồn cung chưa đáp ứng khiến giá bất động sản tăng cao, giao dịch suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn. “Trước những khó khăn như vậy, các nhà đầu tư cũng đang có xu hướng tỏa đi những địa phương mới để tìm kiếm các dự án đầu tư”, ông Đính nói.

Ông Đính cho rằng, hiện nay, những dự án có vị trí tốt, gắn với hạ tầng và được phát triển bài bản bởi các chủ đầu tư uy tín vẫn sẽ được thị trường đón nhận. Ngược lại, các dự án định giá quá cao hoặc chiến lược phát triển không phù hợp sẽ gặp khó về thanh khoản và tốc độ bán hàng.