Đà Nẵng: Gần 4.000 hồ sơ đăng ký mua 663 căn hộ NOXH

Nguyễn Thành

TPO - Dự án nhà ở xã hội (NOXH) An Trung 2 tại Đà Nẵng tiếp nhận gần 4.000 hồ sơ cho 633 căn hộ mở bán. Do số lượng hồ sơ đăng ký mua NOXH tại dự án rất lớn, nhiều trường hợp có thông tin phức tạp cần rà soát, đối chiếu và xác minh theo quy định nên việc xét duyệt kéo dài.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn liên quan đến việc xét duyệt hồ sơ đăng ký mua NOXH tại khối nhà A và B thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2, sau khi nhiều người dân phản ánh tiến độ xét duyệt kéo dài.

Dự án do Liên danh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư, nằm tại phường An Hải, TP. Đà Nẵng. Quy mô gồm 3 khối chung cư với tổng cộng 957 căn hộ cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công viên, khu sinh hoạt cộng đồng.

dscf6821.jpg
Dự án NOXH An Trung 2.

Theo thông báo mở bán của Sở Xây dựng ban hành từ tháng 5/2025, khối A và B có 633 căn hộ NOXH được mở bán. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ cuối tháng 5 đến ngày 22/7/2025. Sau thời gian này, chủ đầu tư tiếp nhận khoảng 3.987 hồ sơ đăng ký, cao gấp nhiều lần số căn hộ mở bán.

Sở Xây dựng cho biết, do lượng hồ sơ quá lớn và nhiều trường hợp có thông tin phức tạp cần rà soát, đối chiếu nên quá trình xét duyệt gặp nhiều khó khăn. Một số nội dung liên quan đến điều kiện được hưởng chính sách NOXH cũng phải xin hướng dẫn thêm từ Bộ Xây dựng để làm cơ sở thực hiện.

Hiện nay, Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 100 chưa quy định cụ thể thời hạn chủ đầu tư phải hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ mua NOXH. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ kéo dài.

Theo Sở Xây dựng, đến nay chủ đầu tư đã hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ và gửi báo cáo đề nghị Sở phối hợp kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được mua NOXH.

Sở Xây dựng cũng đã gửi văn bản đến các cơ quan liên quan để rà soát, xác minh người đăng ký có thuộc trường hợp đã từng mua, thuê mua NOXH hoặc từng được Nhà nước hỗ trợ nhà ở tại Đà Nẵng hay chưa.

Dự kiến việc kiểm tra, rà soát và phản hồi kết quả cho chủ đầu tư sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026.

Đối với phản ánh của người dân về việc chậm trả kết quả xét duyệt hồ sơ, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng khẳng định trách nhiệm công khai thông tin và trả lời kiến nghị thuộc về chủ đầu tư dự án. Đồng thời, Sở cũng đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ việc công khai kết quả xét duyệt theo đúng quy định hiện hành.

