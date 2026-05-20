Khách hàng nườm nượp đi ký hợp đồng mua bán Vinhomes Global Gate Hạ Long

Trong ngày đầu ký hợp đồng mua bán tại dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, văn phòng bán hàng ở Hà Nội nhộn nhịp khách ra vào từ sáng tới chiều. Tỉ lệ được giới đầu tư săn đón cao nhất thuộc về khu sát biển Vịnh Bình Minh 1.

Những vị khách “mở hàng” cho Vinhomes Global Gate Hạ Long

Trong ngày ký hợp đồng mua bán đầu tiên – 19/5, chủ đầu tư đã gửi 770 thư mời khách tới hoàn tất thủ tục. Ghi nhận tại văn phòng bán hàng Hà Nội, ngay từ 8h30 sáng, không khí đã vô cùng sôi động khi khách hàng ngồi kín cả văn phòng. Đặc biệt hơn, những “người mở hàng” đầu tiên đều là những vị khách quyết đoán, sẵn sàng xuống tiền rất dứt khoát.

Văn phòng bán hàng tại Hà Nội tấp nập trong ngày đầu ký hợp đồng mua bán Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Chị Nguyễn Hải Anh (46 tuổi, Hà Nội) là một trong những khách hàng như vậy. Sau khi đặt bút ký hợp đồng mua căn nhà phố resort 60 m2 tại Vịnh Bình Minh 1, chị đã lập tức thanh toán tới 30% giá trị căn nhà, gấp đôi tỷ lệ thanh toán theo yêu cầu của chủ đầu tư. Quyết định này không đến từ cảm xúc nhất thời, mà bắt nguồn từ một tầm nhìn mang tính vĩ mô.

“Nghị quyết 36-NQ/TW đặt mục tiêu kinh tế biển dự kiến đóng góp tới 10% GDP cả nước. Vinhomes Global Gate Hạ Long lại là siêu đô thị biển quy mô lớn nhất Việt Nam. Chắc chắn dự án sẽ thắng lớn khi được hưởng lợi từ định hướng này”, chị Hải Anh quả quyết.

Đây chính là lý do chị “chọn mặt gửi vàng” Vịnh Bình Minh 1 - một địa điểm ngay sát biển. Theo kế hoạch, chị Hải Anh sẽ chuyển đổi công năng của căn nhà thành một tiệm spa phục vụ khách du lịch nghỉ dưỡng. Tầng 1 được bố trí quầy lễ tân và phòng làm nail; tầng 2 tập trung cho skincare; tầng 3 gồm một phòng massage và một phòng sauna mini; tầng 4 là khu pantry và nhà kho.

“Để tối ưu dòng tiền, tôi chọn gói vay 18 tháng lãi suất 0%. Đây là chính sách quá hời từ Vinhomes. Trong 1 năm rưỡi đó, tôi có thể dành nguồn lực đầu tư cho cơ sở spa tại Hà Nội. Kiểu gì sau này cũng lãi ra ‘đôi ba’ trăm triệu”, chị Hải Anh bật mí thêm.

Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền cho những căn song lập có vị trí đẹp.

Vẫn giữ chất quyết đoán của những vị khách tiên phong, bà Đào Phương Nga (68 tuổi, TP. Hà Nội) đã chốt liền 2 căn song lập tại Vịnh Bình Minh 1. Đây là những căn có vị trí “hoa hậu” khi chỉ cách bãi biển vài bước chân.

“Tôi định đập thông hai căn thành một dinh thự để vừa ở, vừa kinh doanh. Tầng 1 và 2 có thể cho thuê văn phòng. Tầng 3 và 4 vẫn đủ rộng để bố trí 4 phòng ngủ cho cả gia đình”, bà Đào Phương Nga dự định.

Đáng chú ý, vị khách Hà Nội này đã chọn phương án thanh toán sớm 100% để nhận chiết khấu lên đến 9%. Theo bà Phương Nga, khoản tiền này sẽ dùng để mua nội thất hoặc tiếp tục đầu tư thêm tại Thiên Đường Nhiệt Đới 1, nơi có những căn nhà phố resort chỉ nhỉnh 5 tỷ đồng.

“Lợi trăm đường” khi chốt mua Vịnh Bình Minh 1

Túc trực tại văn phòng bán hàng từ sáng đến chiều, bà Lương Thu Hồi, Giám đốc Kinh doanh HDHomes, cho biết đã tiếp đón hơn 20 khách hàng đến ký hợp đồng mua bán, trong đó phần lớn lựa chọn dòng biệt thự song lập, thậm chí có khách chốt cùng lúc 2 - 3 căn.

Các căn biệt thự song lập có đơn giá tốt hơn cả dòng sản phẩm nhà phố.

“Biệt thự song lập tại Vịnh Bình Minh 1 đang có mức giá rất hấp dẫn, chỉ hơn 80 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá biệt thự tại Hạ Long hiện nay, vốn dao động khoảng 150–250 triệu đồng/m2”, bà Hồi nhận định. Đây chính là khoảng chênh đủ lớn để tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt, giúp sản phẩm có biên độ tăng giá tốt trong tương lai.

Không chỉ ghi điểm ở mức giá, Vịnh Bình Minh 1 còn khiến nhiều khách hàng hào hứng bởi loạt chính sách ưu đãi của Vinhomes như miễn phí quản lý nhà ở trong 36 tháng, tặng voucher Vinmec trị giá 100 triệu đồng và áp dụng ưu đãi lên tới 0,9% dành cho khách hàng là thành viên VinClub. Đây được xem là những “điểm cộng” thiết thực, góp phần gia tăng sức hút của sản phẩm ngay từ giai đoạn đầu mở bán.

Ở một góc nhìn khác, bà Nguyễn Hạnh Hoa, Giám đốc Kinh doanh Mayhomes cho biết, nếu biệt thự song lập phù hợp với khách hàng muốn tối ưu giá trị sở hữu, thì nhà phố resort 50 - 60 m2 lại là dòng sản phẩm dễ tạo sức lan tỏa mạnh nhờ giá vừa tầm, phù hợp với nhiều nhà đầu tư.

“Một căn chung cư 2 phòng ngủ 70 m2 tại trung tâm Bãi Cháy hiện đã khoảng 5 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ hơn 6 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn nhà phố resort 4 tầng với 160 m2 sàn, vừa ở được, vừa kinh doanh được. Không khó để thấy dòng tiền sẽ chảy về đâu”, bà Hoa phân tích.

Chưa kể đến tuyến đường sắt cao tốc 23 phút nối Hà Nội – Quảng Ninh dự kiến hoàn thành chỉ sau hơn 2 năm tới, ngay từ thời điểm hiện tại, tự thân Vịnh Bình Minh 1 đã có sức hút riêng. Bởi lẽ, du khách Thủ đô muốn đến những trung tâm du lịch hiện hữu của Hạ Long như Bãi Cháy hay Hòn Gai đều sẽ phải đi qua Quốc lộ 18 đoạn Đại Yên - nơi dự án tọa lạc. Điều đó giúp Vịnh Bình Minh 1 nắm lợi thế cửa ngõ và có thể kích hoạt dòng tiền thương mại từ sớm.

“Đó chính là lý do các khách hàng Hà Nội đổ xô đi ký hợp đồng mua bán Vịnh Bình Minh 1. Khi hạ tầng của siêu đô thị được hoàn thiện, ‘mỏ vàng’ mới chính thức lộ diện. Việc kinh doanh lưu trú, F&B và bán lẻ sẽ còn đắt khách hơn nữa”, bà Nguyễn Hạnh Hoa dự báo.