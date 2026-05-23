Công an Hà Nội lật tẩy chiêu lừa của ‘thần y’ chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm

TPO - Ông Nguyễn Tiến Nam cùng đồng phạm "nổ" trên mạng xã hội rằng có thể chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm để thu hút bệnh nhân đến nhằm bán máy lọc nước với giá cao. Từ đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo...

Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ ông Nguyễn Tiến Nam (SN 1958, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội) cùng 7 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đầu năm 2026, Công an xã Bình Minh (Hà Nội) phát hiện ổ nhóm đối tượng do ông Nguyễn Tiến Nam cầm đầu, nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chữa bệnh bằng uống nước ion kiềm.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải các video nói về việc ông Nam có khả năng chữa được bách bệnh, kể cả các bệnh mà hiện nay y học thế giới chưa có phương pháp điều trị.

Cụ thể khi tiếp xúc với bệnh nhân, các đối tượng đều khẳng định chữa khỏi, nhưng thời gian tùy thuộc các loại bệnh và các biện pháp điều trị.

Với thủ đoạn trên, trung bình mỗi ngày cơ sở của ông Nam đón từ 30-40 bệnh nhân. Đặc biệt, đối với bệnh nhân nặng, cơ sở này yêu cầu có người đi cùng.

Quá trình "chữa bệnh" nhóm ông Nguyễn Tiến Nam thu của mỗi bệnh nhân đến trực tiếp điều trị số tiền 200.000 đồng/lần và 100.000 đồng/người đi cùng.

Đối với người bệnh không đến điều trị trực tiếp, các đối tượng sẽ tư vấn mua máy lọc nước về nhà sử dụng theo hướng dẫn.

Đáng chú ý, dù nhập hàng trôi nổi với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu nhưng qua bàn tay của ông Nam và đồng bọn, mỗi máy được bán với giá từ 6 - 45 triệu đồng.

Cảnh sát làm việc với ông Nguyễn Tiến Nam. Ảnh TV.

Theo cảnh sát, số tiền các đối tượng chiếm đoạt chủ yếu từ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết.

Qua xác minh, số tiền giao dịch phát sinh liên quan đến ông Nguyễn Tiến Nam từ năm 2024 đến nay là 84,5 tỷ đồng.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc của ông Nguyễn Tiến Nam tại 2 địa điểm trên địa bàn xã Bình Minh, thu giữ nhiều máy lọc nước không có nhãn mác, các sổ sách theo dõi thu chi, theo dõi bệnh nhân chữa bệnh và mua bình lọc nước cùng số lượng lớn tiền mặt.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT cũng triệu tập 13 đối tượng có liên quan cùng số bệnh nhân điều trị tại về trụ sở cơ quan để đấu tranh làm rõ.