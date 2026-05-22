Thuế ở Cần Thơ đình chỉ công tác cán bộ bị bắt quả tang nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Nhật Huy

TPO - Bị tố gây áp lực, yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền để “giảm nhẹ” vi phạm, một công chức Thuế TP. Cần Thơ bị công an bắt quả tang khi đang nhận tiền từ doanh nghiệp. Thuế TP. Cần Thơ đã tạm đình chỉ công tác công chức thuế này để phục vụ điều tra.

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Minh Trường để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trường. Ảnh: CACT.

Theo cơ quan điều tra, Trần Minh Trường là công chức thuộc Thuế Cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP. Cần Thơ. Trước đó, từ ngày 9 - 17/4, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trường làm tổ trưởng được phân công kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp X, ở phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ. Cùng tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức khác.

Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5/5, Trường thông báo với ông Huỳnh Minh T. - Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp X. doanh nghiệp có nhiều sai phạm và có thể bị xử phạt số tiền rất lớn.

Trường yêu cầu ông T. đưa 250 triệu đồng để được “giảm nhẹ” mức xử phạt, đồng thời điều chỉnh nội dung biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Trong số tiền này, Trường nói sẽ giữ lại 185 triệu đồng, còn 65 triệu đồng sẽ thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính.

Cho rằng bản thân thường xuyên bị gây áp lực, ông T. đã làm đơn tố giác gửi Công an TP. Cần Thơ. Chiều 18/5, khi Trường đang nhận 100 triệu đồng từ ông T. bên trong ô tô thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, sau khi nhận thông tin khởi tố vụ án, khởi tố bị can trên, đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức Trần Minh Trường theo quy định để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, Thuế thành phố đã chỉ đạo Thuế Cơ sở 2 tăng cường kiểm soát nội bộ, giám sát công chức tuân thủ kỷ luật, kỷ cương công vụ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế và phối hợp với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ việc.

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức các cấp phải chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy trình, quy chế trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, trường hợp công chức vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

#chiếm đoạt tài sản #cán bộ thuế #nhận hối lộ #Cần Thơ

