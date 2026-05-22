Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự ở Đồng Tháp

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y 3 nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: bà Nguyễn Thị Lan – Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Mai Tiên – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, và ông Nguyễn Hùng Tráng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh.

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định và chúc mừng 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí vừa được Ban Bí thư chuẩn y. Đồng thời đề nghị các đồng chí trên cương vị mới cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm; đặc biệt phải luôn gương mẫu trên các lĩnh vực, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ để cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.