Những 'mạch máu' mới nối thông vùng trọng điểm Nghệ An

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang tạo nên diện mạo mới cho Nghệ An – địa phương có diện tích lớn nhất cả nước. Từ cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển đến các tuyến kết nối miền Tây, những “mạch máu” hạ tầng hiện đại không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và tạo động lực để Nghệ An bứt phá trở thành trung tâm kinh tế của Bắc Trung Bộ.

Hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển

Những năm gần đây, Nghệ An đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng giao thông. Từ miền biển đến miền núi, nhiều tuyến đường chiến lược được đầu tư, nâng cấp và đưa vào khai thác đã tạo nên mạng lưới kết nối ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Dấu ấn rõ nét nhất là tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua Nghệ An. Dự án có chiều dài hơn 87km, với tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, thuộc 2 dự án thành phần đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) với chiều dài 43,5km; đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh). Việc đưa vào khai thác các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Nghệ An đến Hà Nội và các tỉnh phía Nam.

Nếu trước đây, hành trình từ thành phố Vinh (cũ) ra Hà Nội mất khoảng 5 – 6 giờ thì nay thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể nhờ hệ thống cao tốc hiện đại. Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, tuyến cao tốc còn mở ra cơ hội lớn cho vận tải hàng hóa, phát triển logistics và thu hút đầu tư.

Cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Nghệ An.

Dọc tuyến cao tốc, nhiều khu công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ mới đang từng bước hình thành. Các địa phương như Diễn Châu, Nghi Lộc hay Hưng Nguyên được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh cao tốc Bắc – Nam, tuyến đường ven biển hơn 4.651 tỷ đồng qua Nghệ An cũng đang tạo ra bước chuyển mạnh mẽ cho các địa phương vùng biển. Tuyến đường này không chỉ kết nối các khu du lịch biển như Cửa Lò, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lập mà còn mở ra dư địa phát triển kinh tế biển, công nghiệp và đô thị ven biển.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường giúp việc kết nối giữa các xã ven biển thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển. Đặc biệt, việc mở rộng và nâng cấp hạ tầng quanh cảng biển Cửa Lò và Khu kinh tế Đông Nam đang góp phần hình thành mạng lưới logistics quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Không chỉ tập trung vào khu vực đồng bằng và ven biển, Nghệ An cũng đang đầu tư mạnh vào hệ thống giao thông miền Tây – nơi có địa hình rộng và chia cắt phức tạp. Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ được nâng cấp như Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 hay các tuyến kết nối vào các xã Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Phối cảnh dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Đặc biệt, cao tốc Vinh – Thanh Thủy với tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng là dự án hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và khu vực. Đây là một phần của hành lang giao thông Hà Nội - Viêng Chăn, được Chính phủ Việt Nam và Lào thống nhất hướng tuyến từ năm 2016. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu Thanh Thủy đến các đô thị, cảng biển Nghệ An, đồng thời tăng cường kết nối Bắc Trung Bộ với Lào và Thái Lan.

Hạ tầng giao thông đang đóng vai trò như “mạch máu” phát triển của Nghệ An. Những tuyến đường mới không chỉ giúp kết nối các vùng kinh tế mà còn mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Tạo động lực mới cho thu hút đầu tư và liên kết vùng

Sự thay đổi mạnh mẽ của hạ tầng giao thông đang giúp Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Những năm gần đây, nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã lựa chọn Nghệ An để triển khai các dự án công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Một trong những lý do quan trọng là hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ và thuận lợi.

Các khu công nghiệp lớn như VSIP, WHA Industrial Zone hay Nam Cấm đều nằm gần cao tốc, cảng biển và sân bay, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển và thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu. Hạ tầng giao thông hoàn thiện cũng tạo điều kiện để Nghệ An phát triển mạnh ngành logistics – lĩnh vực được xem là “đòn bẩy” cho phát triển công nghiệp và thương mại.

Ngoài công nghiệp, giao thông phát triển còn tạo cú hích lớn cho du lịch. Các điểm du lịch nổi tiếng như biển Cửa Lò, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Vườn quốc gia Pù Mát hay miền Tây Nghệ An hiện được kết nối thuận lợi hơn nhờ các tuyến đường mới. Du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể đến Nghệ An nhanh hơn trước, mở ra cơ hội phát triển du lịch cuối tuần và du lịch trải nghiệm.

Tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò.

Không chỉ kết nối nội tỉnh, Nghệ An còn đang từng bước trở thành đầu mối giao thương quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang Đông – Tây. Thông qua Quốc lộ 7 và cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, hàng hóa từ Lào và Đông Bắc Thái Lan có thể kết nối ra biển Đông qua cảng Cửa Lò. Đây được xem là lợi thế lớn để Nghệ An phát triển logistics và thương mại quốc tế trong tương lai.

Theo định hướng phát triển của tỉnh Nghệ An, hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn tới. Nhiều dự án lớn đang được triển khai như mở rộng sân bay quốc tế Vinh, nâng cấp cảng biển nước sâu Cửa Lò, hoàn thiện hệ thống đường vành đai và các tuyến kết nối khu công nghiệp.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 -2030 đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch.

Đồng thời, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược trên, Nghệ An đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 12% trở lên, phấn đấu đến năm 2030 quy mô nền kinh tế đạt khoảng 517.170 tỷ đồng, chiếm 1,96% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 165–190 triệu đồng/năm…

Từ những tuyến cao tốc hiện đại đến các cung đường nối miền Tây xa xôi, những “mạch máu” giao thông mới đang từng ngày làm thay đổi diện mạo Nghệ An. Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, các tuyến đường còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực để tỉnh bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới.