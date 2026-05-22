Thành phố Quảng Ninh sẽ tăng trưởng theo mô hình nào?

TPO - Tỉnh Quảng Ninh đề xuất mô hình tăng trưởng mới cho thành phố Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dựa trên cấu trúc “3 cực, 4 chuyển đổi, 5 động lực”, hướng tới phát triển đa trụ cột, giảm phụ thuộc vào một ngành kinh tế đơn lẻ.

Vân Đồn được xác định là cực kinh tế biển và dịch vụ cao cấp.

Ba cực tạo thế chân kiềng tăng trưởng

Theo dự thảo Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh đang được UBND tỉnh Quảng Ninh trình Chính phủ, mô hình tăng trưởng mới của đô thị tương lai được xác định trên cơ sở ba cực không gian tăng trưởng, bốn chuyển đổi nền tảng và năm động lực chủ đạo.

Mô hình này được kỳ vọng sẽ tổ chức lại không gian phát triển của Quảng Ninh theo hướng đa trung tâm, đa động lực, hình thành tam giác tăng trưởng gồm sản xuất, dịch vụ và thương mại quốc tế. Qua đó, Quảng Ninh hướng tới một cấu trúc kinh tế có khả năng lan tỏa, bổ trợ lẫn nhau, thay vì phụ thuộc quá lớn vào một ngành hoặc một địa bàn trọng điểm.

Trong ba cực không gian tăng trưởng, Vân Đồn được xác định là cực kinh tế biển và dịch vụ cao cấp; Móng Cái là cực thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu và hội nhập quốc tế; Quảng Yên là cực công nghiệp và logistics.

Ba cực này được xem là nền tảng để Quảng Ninh hình thành thế phát triển mới, gắn kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến chế tạo và logistics trong cùng một không gian tăng trưởng liên thông.

Quảng Ninh hướng tới một cấu trúc kinh tế có khả năng lan tỏa.

Cùng với việc tổ chức lại không gian phát triển, dự thảo đề án xác định bốn chuyển đổi nền tảng gồm chuyển dịch cơ cấu ngành, lĩnh vực; chuyển đổi về khoa học công nghệ; chuyển đổi không gian phát triển theo hướng hình thành các cực tăng trưởng và tăng cường liên kết, lan tỏa; chuyển đổi về thể chế, quản trị địa phương theo hướng hiện đại.

Năm động lực mở đường cho đô thị

Đáng chú ý, năm động lực chủ đạo được xác định là thể chế, cơ chế đặc thù; hạ tầng chiến lược; huy động và dẫn dắt nguồn lực; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tổ chức không gian và hệ sinh thái phát triển.

Trong đó, động lực về thể chế, cơ chế đặc thù hướng tới đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rút ngắn quy trình xử lý công việc; thí điểm các mô hình mới như kinh tế số, kinh tế tầm thấp, logistics mới; đồng thời xây dựng cơ chế linh hoạt hơn về đất đai, đầu tư và tài chính địa phương. Việc hoàn thiện các cơ chế này được kỳ vọng sẽ giảm chi phí trung gian, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và tăng tốc triển khai các dự án lớn.

Về hạ tầng chiến lược, Quảng Ninh định hướng tập trung vào đường sắt, cao tốc, cảng biển, sân bay, hạ tầng số, năng lượng và logistics. Đây được xem là nhóm hạ tầng có khả năng kích hoạt dòng vốn đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thương mại.

Đối với động lực huy động và dẫn dắt nguồn lực, dự thảo đề án nhấn mạnh vai trò của đầu tư công trong dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân. Quảng Ninh đặt vấn đề cần có cơ chế tăng nguồn lực đầu tư công thông qua phân bổ nguồn thu trên địa bàn giữa Trung ương và địa phương, khai thác tài sản công, quỹ phát triển và các nguồn lực hợp pháp khác.

Một trụ cột quan trọng khác là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quảng Ninh xác định khoa học công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là công cụ nâng cấp toàn bộ nền kinh tế. Các chỉ tiêu chuyển đổi số sẽ được gắn với từng ngành cụ thể như chế biến chế tạo, du lịch, logistics, qua đó nâng năng suất, chuyển mô hình tăng trưởng từ dựa nhiều vào đầu vào truyền thống sang dựa nhiều hơn vào công nghệ, dữ liệu và chất lượng quản trị.

Quảng Ninh định hướng tập trung vào đường sắt, cao tốc, cảng biển, sân bay, hạ tầng số, năng lượng và logistics.

Ở động lực tổ chức không gian và hệ sinh thái phát triển, Quảng Ninh định hướng phát triển theo cấu trúc cực, hành lang, vùng; hình thành các hệ sinh thái công nghiệp, logistics, đô thị, dịch vụ gắn với không gian ven biển và cửa khẩu. Việc tận dụng các hành lang liên kết với Hà Nội, Hải Phòng và Trung Quốc được kỳ vọng tạo hiệu ứng cộng hưởng, hạn chế tình trạng phát triển rời rạc giữa các khu vực.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, quá trình phát triển kinh tế, xã hội và đô thị hóa của tỉnh thời gian qua diễn ra mạnh mẽ, liên tục, có nhiều chuyển đổi mang tính đột phá, đặc biệt tăng tốc trong những năm gần đây. Đối chiếu với các quy định hiện hành, tỉnh Quảng Ninh cho rằng địa phương đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2026, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về quản trị đô thị, tổ chức không gian, huy động nguồn lực và nâng chất lượng tăng trưởng.