Vĩnh Long tính làm du lịch để cứu 'tổ chim' hàng nghìn con

Cảnh Kỳ

TPO - UBND tỉnh Vĩnh Long giao các sở ngành có biện pháp bảo vệ vườn chim Hai Chìa, trong đó có phương án khảo sát thực trạng để đưa vào quy hoạch phát triển du lịch gắn với bảo vệ, phát triển vườn chim Hai Chìa.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp tục có chỉ đạo liên quan tới giải pháp bảo vệ vườn chim của ông Lê Văn Chìa (vườn chim Hai Chìa) ở xã Trà Côn. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền để người dân không săn bắt chim hoang dã, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch bảo vệ và mở rộng vườn chim Hai Chìa.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao khảo sát thực trạng, đánh giá tiềm năng, đề xuất phát triển du lịch gắn với bảo vệ và phát triển vườn chim Hai Chìa để đưa vào quy hoạch du lịch của tỉnh.

Vườn chim Hai Chìa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long, vườn chim Hai Chìa hình thành khoảng năm 2006, số lượng chim về vườn tăng dần qua thời gian, cao điểm năm 2018 ghi nhận hơn 2.000 cá thể chim vạc. Nhiều loài chim hoang dã khác như cò trắng, cò ốc (cò nhạn), cồng cộc (chim cốc)… cũng dần tập trung về cư trú, hình thành nên quần thể chim đa dạng.

Tháng 5/2023, UBND tỉnh Vĩnh Long (cũ) quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ, nâng cấp, mở rộng vườn chim Hai Chìa từ ngân sách. Tuy nhiên, để triển khai các hạng mục đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, cần thực hiện thủ tục thu hồi đất và xây dựng dự án. Trong quá trình thực hiện, ông Chìa chưa thống nhất việc thu hồi phần đất có vườn chim, do đó chưa đủ điều kiện triển khai.

Chỉ đạo trên được UBND tỉnh Vĩnh Long đưa ra sau khi dư luận đăng tải những lời 'khẩn cầu' của ông Chìa về việc chim trong vườn bị săn bắt ngày càng nhiều, trong khi ông gia yếu không còn sức bảo vệ. Báo Tiền Phong cũng có bài: "Tiếng kêu cứu từ khu vườn: Lão nông bất lực nhìn đàn chim quý thưa dần vì nạn săn bắn", đăng ngày 17/5/2026, nêu thực trạng trên.

