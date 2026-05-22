Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Đức

TPO - Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Đức tính theo từng quốc gia, báo cáo của Chính phủ Đức cho biết.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại một sự kiện. (Ảnh: Reuters)

Trong báo cáo thường niên công bố ngày 21/5, Cơ quan Phát triển Kinh tế và Ngoại thương Đức (GTAI) cho biết Trung Quốc có 228 dự án đầu tư mới và mở rộng được ghi nhận tại Đức trong năm 2025, trong khi Mỹ có 206 dự án. Top 5 nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Đức còn có Thụy Sĩ, Anh và Hà Lan.

Tổng cộng Đức ghi nhận 1.564 dự án FDI trong năm ngoái, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Liên minh châu Âu (EU) chiếm 33% tổng số FDI đăng ký tại Đức, vượt cả Trung Quốc và Mỹ.

“Tình trạng bất ổn quốc tế như thuế quan và xung đột thương mại khiến các doanh nghiệp thận trọng hơn với quyết định đầu tư”, Giám đốc điều hành GTAI Achim Hartig nhận định. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng mức suy giảm tại Đức vẫn ở mức vừa phải so với mặt bằng châu Âu và nước này vẫn là “địa điểm kinh doanh vững chắc”.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 2, Thủ tướng Friedrich Merz kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào Đức.

“Chúng tôi muốn có đầu tư Trung Quốc tại Đức. Chúng tôi muốn có việc làm tại Đức thông qua đầu tư Trung Quốc”, Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Ông Merz cho biết Chính phủ Đức đã dành nhiều tháng để cải thiện môi trường đầu tư và đang bắt đầu thấy kết quả tích cực. Berlin mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực ô tô, máy móc, hóa chất, năng lượng và xe điện.

Các công ty Trung Quốc đang ồ ạt tiến vào châu Âu nhằm mở rộng thị phần trong EU, trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy yếu, đồng thời né tránh các rào cản của châu Âu như thuế quan áp lên xe điện sản xuất tại Trung Quốc.

Trong khi đó, quan hệ xuyên Đại Tây Dương xấu đi cùng những vấn đề cơ cấu của Đức như chi phí năng lượng cao khiến các doanh nghiệp Mỹ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi đầu tư vào thị trường này.

Theo báo cáo do Phòng Thương mại Mỹ tại Đức công bố tháng 11/2025, chỉ 27% doanh nghiệp Mỹ đánh giá Đức là địa điểm kinh doanh hấp dẫn, vì những khó khăn về chi phí năng lượng và lao động cao, nhu cầu điều chỉnh chính sách kinh tế - công nghiệp và chất lượng hạ tầng số.

Báo cáo cũng cho biết, gần 70% doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Đức cho rằng các biến động địa chính trị đang tác động tiêu cực đến vị thế chiến lược của họ.