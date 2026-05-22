Cannes ngập váy xuyên thấu, hở bạo bất chấp lệnh cấm

Hà Trang

TPO - Liên hoan phim Cannes đã siết chặt quy định trang phục từ năm 2025, thảm đỏ năm 2026 vẫn tràn ngập các thiết kế xuyên thấu và hở bạo. Từ Bella Hadid đến Kristen Stewart, nhiều ngôi sao tiếp tục theo đuổi thay vì từ bỏ hoàn toàn phong cách “naked dress” (váy xuyên thấu).

Liên hoan phim Cannes có ý định giảm bớt sự táo bạo trên thảm đỏ năm 2026, dàn sao đình đám lại "ngó lơ" thông điệp này. Bất chấp những quy định thắt chặt về trang phục hở hang được ban hành từ năm 2025, thảm đỏ Cannes vẫn tràn ngập những thiết kế xuyên thấu và cắt xẻ táo bạo.

Đại lộ Croisette vốn từ lâu gắn liền với những khoảnh khắc thời trang gây tranh cãi. Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất là chiếc váy Emilio Pucci mà Jane Birkin mặc tại Cannes năm 1969 khi xuất hiện cùng Serge Gainsbourg. Birkin đã mặc ngược chiếc váy để tạo nên phần cổ khoét sâu tạo tính biểu tượng.

Chính thiết kế này trở thành nguồn cảm hứng cho bộ váy ren Schiaparelli mà Bella Hadid diện tại Cannes năm 2026, với đường khoét sâu chạm gần rốn tương tự bản gốc.

Bella Hadid trong trang phục táo bạo tại buổi chiếu phim La Battaille De Gaulle và Jane Birkin cùng Serge Gainsbourg tại Liên hoan phim Cannes năm 1969. Ảnh: Getty.

Ngoài Bella Hadid, nhiều ngôi sao khác cũng chọn cách tiếp cận tinh tế hơn với thời trang xuyên thấu. Kristen Stewart, vốn nổi tiếng là “kẻ phá luật” của Cannes, diện set váy xuyên thấu của Chanel kết hợp giày jazz buộc dây.

Riley Keough mặc thiết kế nude look từng mở màn show haute couture Xuân/Hè 2026 của Chanel do Matthieu Blazy thực hiện.

Trong khi đó, Daisy Edgar-Jones xuất hiện với váy cut-out mềm mại của Balenciaga, còn Demi Moore gợi nhớ diện mạo tại buổi công chiếu The matrix reloaded với thiết kế Gucci mang hơi hướm cổ tích.

Các ngôi sao vẫn chọn thời trang xuyên thấu, váy đuôi cá "quét đất" bất chấp lệnh cấm từ Cannes. Ảnh: Getty.

Vậy điều gì thực sự thay đổi?

Câu trả lời là gần như không nhiều. Quy định trang phục năm 2026 về cơ bản giống với năm trước. Phần FAQ của Cannes nêu rõ: “Vì lý do lịch sự, khỏa thân bị cấm trên thảm đỏ cũng như trong mọi khu vực của liên hoan phim".

Ngoài ra, Cannes cũng cấm các trang phục quá cồng kềnh hoặc có đuôi váy lớn gây cản trở việc di chuyển và sắp xếp chỗ ngồi. Tuy vậy, nhiều khách mời dường như vẫn phớt lờ quy định này. Những chiếc đuôi váy dài như thiết kế ánh kim của Demi Moore vẫn xuất hiện dày đặc trên thảm đỏ.

Nhiều khách mời đã phớt lờ quy định. Dù Cannes đã nỗ lực thắt chặt các trang phục quá khiêu khích, chất liệu xuyên thấu và những bộ đầm ảo ảnh thị giác (illusion gown) vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Những gì đang diễn ra tại Cannes đi ngược lại hoàn toàn so với xu hướng chung tại các mùa giải thưởng điện ảnh khác. Trong hai năm qua, các ngôi sao phần lớn đã từ bỏ mốt xuyên thấu để quay lại với phong cách Hollywood cổ điển thanh lịch, với những đường cắt cổ áo của thập niên 1950, 1960 và dáng váy thắt eo cao (empire waist).

Nhiều người cho rằng nên đặt hành vi "phá luật" năm nay vào bối cảnh lịch sử quản lý trang phục của liên hoan phim này. Qua nhiều năm, ban tổ chức đã ban hành hàng loạt hướng dẫn nghiêm ngặt, bao gồm quy định cụ thể về đồ dạ hội cho phụ nữ và lệnh cấm đi giày bệt.

Kristen Stewart từng phản đối quy định cấm giày bệt một cách gay gắt vào năm 2018 khi cô cởi giày cao gót để đi chân trần trên thảm đỏ, gọi chính sách này là "lỗi thời".

Tại một buổi công chiếu năm nay, cô diện một chiếc váy len Chanel của Blazy kết hợp với giày thể thao thắt dây màu đen. Đây được xem là lựa chọn cá tính nhưng không nằm trong định hướng trang phục của ban tổ chức. Hiện tại, Cannes đã cho phép giày bệt, miễn là chúng đủ “thanh lịch”.

Tạp chí Elle nhận định những bộ váy khoe da thịt sẽ luôn có chỗ đứng trên thảm đỏ Cannes. Chính các quy định mới đã khiến giới sao tìm đến những cách mặc gợi cảm tinh tế hơn, thay vì từ bỏ hoàn toàn phong cách này.

