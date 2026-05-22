Hà Anh Tuấn tài trợ chi phí cho bé gái 2 tuổi ghép gan

Ngọc Ánh

TPO - Đồng hành cùng ca đại phẫu ghép gan kéo dài 10 tiếng tại Bệnh viện Nhi đồng 2, lãnh đạo TPHCM và ca sĩ Hà Anh Tuấn có chuyến thăm hỏi, tiếp sức cho hành trình hồi sinh kỳ diệu của bệnh nhi 2 tuổi.

Tại phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), trường hợp của bệnh nhi Nguyễn Hồng Điệp (2 tuổi) gây xúc động. Hồng Điệp mồ côi mẹ từ sớm, vừa trải qua cuộc đại phẫu phức tạp kéo dài nửa ngày để nhận một phần gan từ người cha ruột.

Ca ghép tạng cam go này được thực hiện thành công bởi đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2, với sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời từ dự án xã hội Chồi Việt Nam. Hiện những chỉ số sức khỏe của bệnh nhi được theo dõi chặt chẽ và chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn thăm bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 2.

Sáng 19/5, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn - đại diện dự án - đến thăm hỏi và động viên bệnh nhi Hồng Điệp cùng gia đình.

Trong hành trình này, dự án Chồi Việt Nam tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi Nguyễn Hồng Điệp, đồng thời hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong 6 tháng hồi phục cho bố của bệnh nhi.

Xúc động trước nghị lực phi thường của Hồng Điệp, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ trên trang cá nhân: “Con gái Hồng Điệp vừa tròn 2 tuổi. Mồ côi mẹ và mắt đẹp ngời. Bàn tay bé xíu nắm chặt như sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con gan lì sống tiếp bằng chính một phần gan nhận được từ cha qua một cuộc phẫu thuật 10 tiếng. Sau này lớn lên hãy luôn hiếu thảo với cha mình và nhớ ơn các y bác sĩ tuyệt vời của Bệnh viện Nhi đồng 2. Yêu nhạc bác Tuấn nữa, vì con vừa trở thành một người bạn của quý vị và Chồi Việt Nam”.

Thông qua hoạt động đồng hành cùng các bệnh nhi ghép tạng, dự án góp phần lan tỏa những thông tin tích cực, khoa học về lĩnh vực ghép tạng nhi khoa tại Việt Nam. Ê-kíp thực hiện dự án kỳ vọng những câu chuyện nhân văn mở ra thêm nhiều cơ hội tiếp cận thông tin điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời, dự án mang đến sự hỗ trợ y tế thiết thực và thắp lên hy vọng sống cho những gia đình có con nhỏ đang phải đối mặt với các căn bệnh hiểm nghèo.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ với bệnh nhi Hồng Điệp.

Chồi Việt Nam được khởi xướng từ năm 2020 bởi ca sĩ Hà Anh Tuấn và Viet Vision, với mục đích chung tay cùng xã hội chăm sóc, tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được khỏe mạnh và có cơ hội đến trường.

Dự án tập trung nguồn lực vào hai trụ cột cốt lõi là y tế và giáo dục dành cho trẻ em. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, minh bạch cùng chính quyền địa phương, các bệnh viện chuyên khoa, hệ thống nhà trường và các tổ chức xã hội uy tín trên khắp cả nước, dự án từng bước hiện thực hóa cam kết bảo vệ những giá trị sống tốt đẹp.

Gần đây, Chồi Việt Nam cũng thực hiện bảo trợ cho 25 trẻ mồ côi cho đến khi các em tròn 18 tuổi. Hà Anh Tuấn - người khởi xướng dự án - xem việc đóng góp cho cộng đồng là hành động thiết thực, không phải làm với mục đích chứng minh bản thân là người tốt rồi câu kéo khán giả đến với âm nhạc của anh.

"Tôi chưa bao giờ mảy may mưu cầu thêm sự nổi tiếng trong những việc xã hội. Với sự nghiệp âm nhạc quý giá của mình lại càng không, vì bạn không thể yêu nhạc của ai đó chỉ vì họ làm việc tốt. Tôi nghĩ mình tự trọng và khắc nghiệt tuyệt đối về điều ấy", Hà Anh Tuấn chia sẻ về quan điểm làm từ thiện.

