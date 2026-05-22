Thanh tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đối với Công an Hà Nội

TPO - Ngày 22/5, Trung tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thanh tra viên cao cấp, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định thanh tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đối với CATP Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Thanh đề nghị Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị phối hợp, thực hiện nghiêm túc quyết định thanh tra.

Đồng thời các đơn vị thuộc diện thanh tra chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo, cung cấp kịp thời cho Đoàn thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra Bộ Công an cũng yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khách quan, thận trọng, tuân thủ nghiêm quy trình, quy định của pháp luật và của Bộ Công an; bảo đảm quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của CATP Hà Nội.

"Việc thanh tra phải đánh giá cụ thể, chính xác những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; làm rõ những nội dung thực hiện tốt, những mặt còn khó khăn, vướng mắc, phân tích đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh phù hợp đối với từng vấn đề, nội dung cụ thể" - Trung tướng Bùi Quang Thanh nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các phòng chức năng và Công an cấp xã có liên quan chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu; thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin phục vụ Đoàn thanh tra bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần ưu tiên bố trí cán bộ, tạo điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Đoàn thanh tra trong suốt quá trình làm việc tại CATP Hà Nội.

"Trong quá trình thanh tra, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần chủ động trao đổi, phối hợp với Đoàn thanh tra để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm hoạt động thanh tra được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ và đạt mục đích, yêu cầu đề ra" - Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.