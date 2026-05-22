Lừa 'chạy án’ cho kẻ trộm

TPO - Dù không có chức năng hay khả năng can thiệp vào việc giải quyết vụ án, Thanh vẫn nhận hơn 220 triệu đồng của gia đình một bị can trộm cắp và hứa ‘chạy án’ để bị can được tại ngoại.

Ngày 22/5, HĐXX TAND TPHCM tuyên án phúc thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thanh (34 tuổi, ngụ TPHCM) 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nữ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thanh tại phiên tòa sáng 22/5.

Trước đó, TAND TPHCM - Khu vực 9 đã tuyên phạt bị cáo Thanh 8 năm tù. Chung vụ án, HĐXX sơ thẩm cũng phạt các bị cáo Trần Bá Khiêm 8 năm tù và Nguyễn Quang Minh 2 năm 6 tháng tù với cùng tội danh.

Sau phiên sơ thẩm, chỉ có bị cáo Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại chấp nhận thi hành án.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX ghi nhận bị cáo Thanh thành khẩn khai báo, đang nuôi con nhỏ và có thêm một số tình tiết giảm nhẹ khác nên chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị cáo 6 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, tháng 7/2024, Nguyễn Văn T. bị Công an quận 3 (cũ), TPHCM khởi tố và tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Em trai T, là Nguyễn Tấn N. đã nhờ Trần Bá Khiêm giúp tìm 'cửa' cho anh trai được tại ngoại. Qua sự giới thiệu bắc cầu từ Nguyễn Phan H., Khiêm đã kết nối được với Nguyễn Thị Thanh Thanh – người tự xưng là có mối quan hệ rộng rãi với nhiều cán bộ trong ngành công an và có khả năng lo liệu vụ việc.

Dù hoàn toàn không có chức vụ, quyền hạn và cũng không có khả năng xin tại ngoại cho bị can, Thanh vẫn nhận lời khi được đặt vấn đề. Để tạo lòng tin và ép gia đình người bị hại chi tiền, Thanh liên tục tung thông tin giả mạo, khẳng định mình quen biết rất nhiều cán bộ công an thụ lý hồ sơ của T., khen T. "ngoan, thành khẩn khai báo" để gia đình nạn nhân yên tâm.

Thanh cam kết sẽ lo liệu cho T. được tại ngoại thành công trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận tiền.

Ban đầu, Thanh liên hệ với đồng phạm là Nguyễn Quang Minh và được Minh báo giá từ 110 triệu đến 190 triệu đồng. Thanh đã chọn mức giá cao nhất là 190 triệu đồng để báo lại cho Khiêm. Sau đó, Khiêm tự ý nâng giá lên 210 triệu đồng để ăn chênh lệch.

Ngày 30/7/2024, tại nhà riêng của Thanh, chị Trần Thị N. (vợ hờ của T.) đã giao tận tay cho Thanh một túi nilon chứa 210 triệu đồng tiền mặt (trước đó chị N. cũng đã chuyển khoản đặt cọc 15 triệu đồng vào tài khoản của Thanh). Sau đó Thanh chuyển khoản cho Nguyễn Quang Minh 135 triệu đồng, trích lại cho Khiêm 20 triệu đồng và giữ lại 70 triệu đồng cùng khoản cọc để tiêu xài cá nhân.

Khi quá thời hạn mà T. vẫn không được thả, Thanh tiếp tục đưa ra các lý do ngụy tạo như "T. có nhiều tiền án, tiền sự nên sau lễ 2/9 mới giải quyết" hoặc "đã lo hồ sơ xong 90%" nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc trả lại tiền. Để gia đình tin tưởng, Thanh thậm chí còn ký vào giấy viết tay xác nhận đã nhận tổng cộng 225 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị Thanh Thanh và các đồng phạm chỉ dừng lại khi bị gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.