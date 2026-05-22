Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

TPO - Chiều 22/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố hàng loạt quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan liên quan nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố được điều động đến nhận công tác tại UBND thành phố; được Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra thành phố.

Quang cảnh hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Phạm Trường Sơn, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố được phân công, điều động đến công tác tại Đảng ủy UBND thành phố; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Lượn, Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2026 - 2031 được điều động đến công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thành ủy Đà Nẵng cũng điều động ông Nguyễn Xuân Tiến, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đến công tác tại Đảng ủy xã Thăng Bình; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, ông Tiến được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Ban Thạch nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Tập được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng ngày, Thường trực HĐND thành phố điều động bổ nhiệm ông Hà Đức Tiến, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố trong thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cán bộ được phân công, điều động, bổ nhiệm lần này nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phát huy kinh nghiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết, thời gian tới Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng mạnh mẽ, quyết liệt, chặt chẽ hơn; tập trung nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách và phục vụ người dân, doanh nghiệp.