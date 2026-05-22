Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai

TPO - Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 22/5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, để thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành hiệp thương cho thôi giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thế Phước.

Đồng thời hiệp thương cử tham gia Ủy viên Ủy ban và cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ký và trao biên bản bàn giao cho ông Nguyễn Thế Phước.

Với 100% Ủy viên Ủy ban có mặt nhất trí, ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai được hiệp thương cử tham gia Ủy viên và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.