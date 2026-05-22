Các hoạt động đẩy mạnh số hóa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đang triển khai nhiều hoạt động như số hóa di tích, ứng dụng mã QR, xây dựng cơ sở dữ liệu di sản và phát triển du lịch thông minh. Những bước chuyển này không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá hình ảnh Nghệ An trong thời đại công nghệ số.

Số hóa di sản, lan tỏa giá trị văn hóa xứ Nghệ

Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với hàng nghìn di tích lịch sử, hàng trăm lễ hội cùng nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc. Trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An xác định ứng dụng công nghệ số là giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững.

Những năm gần đây, ngành đã từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích, lễ hội, hiện vật, thư tịch và các giá trị văn hóa dân gian. Nhiều hình ảnh, video tư liệu quý liên quan đến lịch sử, văn hóa xứ Nghệ được số hóa nhằm phục vụ lưu trữ lâu dài, hỗ trợ công tác nghiên cứu, quảng bá và giáo dục truyền thống.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong quá trình chuyển đổi số của ngành là việc triển khai mã QR tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Thông qua điện thoại thông minh, người dân và du khách có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về lịch sử, kiến trúc và giá trị văn hóa của từng di tích một cách trực quan, sinh động.

Ứng dụng màn hình chạm phục vụ du khách tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Điển hình, Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác lưu trữ, bảo tồn và trưng bày. Thư viện tỉnh Nghệ An phát triển thư viện điện tử, số hóa tài liệu, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận nguồn tư liệu mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, các giá trị văn hóa gắn với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên đang được chú trọng số hóa nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và quảng bá du lịch. Hàng nghìn hình ảnh, tài liệu, video liên quan đến thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ đã và đang được cập nhật trên nền tảng số, góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương Bác.

Bên cạnh đó, ngành cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu chung của ngành theo kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính gắn với Đề án 06 của Chính phủ. Các đơn vị trực thuộc từng bước số hóa dữ liệu, quy trình làm việc, tăng cường tích hợp và chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Phát triển du lịch thông minh, hiện đại hóa hoạt động ngành

Song song với công tác bảo tồn di sản, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đang từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý, quảng bá du lịch và truyền thông trên nền tảng số. Nếu như trước đây hoạt động quảng bá du lịch chủ yếu thông qua hội chợ, tờ rơi hay các phương thức truyền thống thì nay, hình ảnh du lịch Nghệ An ngày càng xuất hiện nhiều trên các nền tảng số như website, Facebook, YouTube, TikTok…

Nhiều video giới thiệu danh lam thắng cảnh, văn hóa và ẩm thực xứ Nghệ được đầu tư theo hướng hiện đại, hấp dẫn, thu hút đông đảo lượt xem. Những điểm đến nổi tiếng như Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, biển Cửa Lò, đảo chè Thanh Chương, Vườn quốc gia Pù Mát,… ngày càng được quảng bá rộng rãi trên không gian mạng với hình ảnh trẻ trung, sinh động hơn.

Trong đó, trang fanpage Visit Nghệ An đang trở thành một kênh quảng bá du lịch số hiệu quả của tỉnh. Thông qua các bài viết, video ngắn, hình ảnh đẹp và nội dung sáng tạo, fanpage thường xuyên giới thiệu các điểm đến, lễ hội, nét đẹp văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm du lịch đặc sắc của xứ Nghệ. Các nội dung đã thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận và chia sẻ, góp phần lan tỏa hình ảnh Nghệ An trẻ trung, thân thiện và hấp dẫn hơn đối với du khách trong và ngoài nước.

Trang fanpage Visit Nghệ An đang trở thành một kênh quảng bá du lịch số hiệu quả của tỉnh Nghệ An.

Các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh từng bước ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh như bán tour trực tuyến, đặt phòng online, thanh toán không dùng tiền mặt và chăm sóc khách hàng trên nền tảng số. Một số khu, điểm du lịch đã triển khai mã QR giới thiệu điểm đến, hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện.

Đáng chú ý, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đang xây dựng và tổ chức show đêm “MÔTÊ Show - Đêm Làng Sen”. Chương trình được định hướng là sản phẩm văn hóa - du lịch đêm mang tính biểu tượng, kết hợp không gian thực cảnh tại Khu di tích Kim Liên với nghệ thuật trình diễn đương đại.

“MÔTÊ Show” được kỳ vọng sẽ làm sống động các giá trị di sản, tạo điểm nhấn mới thu hút du khách, đồng thời góp phần hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của Nghệ An.

Trong lĩnh vực thông tin cơ sở, ngành cũng đang triển khai xây dựng hệ thống truyền thông cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời rà soát, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời đại số.

Lĩnh vực thể thao cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực nhờ ứng dụng công nghệ. Nhiều giải đấu được livestream trên nền tảng mạng xã hội, tạo điều kiện để người hâm mộ theo dõi thuận lợi hơn. Công tác đăng ký thi đấu, quản lý vận động viên, điều hành giải từng bước được số hóa, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả quản lý.

Quét mã QR tìm hiểu thông tin về đền Quả Sơn - một trong 4 ngôi đền thiêng nhất xứ Nghệ.

Song song đó, ngành cũng chú trọng hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước. Các phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, hệ thống điều hành điện tử được triển khai đồng bộ. Nhiều thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, chuyển đổi số đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển văn hóa, du lịch và thể thao trong giai đoạn hiện nay.

Chuyển đổi số không chỉ giúp bảo tồn tốt hơn các giá trị văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Nghệ An nhanh hơn, rộng hơn tới du khách trong và ngoài nước. Đây là xu hướng tất yếu để ngành phát triển hiện đại, chuyên nghiệp hơn.

Thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia trên nền tảng công nghệ số thống nhất; tăng cường tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm hình thành các điểm đến thông minh, nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, việc đẩy mạnh “số hóa” không chỉ giúp ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong bảo tồn di sản, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch bền vững. Với những bước đi đồng bộ và quyết tâm đổi mới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đang từng bước thích ứng với thời đại số, góp phần xây dựng hình ảnh một Nghệ An năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.