Ông Trần Đình Cảnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

Trường Phong

TPO - Ông Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy được chuẩn y tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều 22/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 189-QĐNS/TW, ngày 19/5/2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y ông Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

tienphong-225cb.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Đình Cảnh. Ảnh: PV.

Theo Quyết định số 1898-QĐ/TU, ngày 22/5/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy để tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Trần Đình Cảnh, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại TP Hà Nội: Phó trưởng ban, rồi Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Bí thư Huyện ủy Thạch Thất; Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

#Hà Nội #Nhân sự Hà Nội #Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội #Trần Đình Cảnh

