Các điểm đến du lịch hấp dẫn của Nghệ An

Nghệ An không chỉ hấp dẫn bởi những bãi biển trải dài hay núi rừng hùng vĩ, mà còn níu chân du khách bằng chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa đặc trưng. Từ biển Cửa Lò sôi động, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Vườn quốc gia Pù Mát hoang sơ hay những bản làng miền Tây xứ Nghệ, mỗi điểm đến đều mang một vẻ đẹp riêng, tạo nên bức tranh du lịch đa dạng và giàu trải nghiệm của vùng đất lớn nhất cả nước.

Từ nhịp sống biển xanh đến những miền ký ức lịch sử

Cửa Lò – một trong những bãi biển nổi tiếng nhất miền Trung. Khác với vẻ ồn ào của nhiều đô thị du lịch lớn, Cửa Lò vẫn giữ được sự thoáng đãng và bình yên. Buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao, từng đoàn thuyền đánh cá trở về sau đêm dài ngoài khơi. Những mẻ cá tươi được chuyển nhanh lên bờ, tạo nên khung cảnh lao động nhộn nhịp nhưng đầy gần gũi.

Du khách đến Cửa Lò không chỉ để tắm biển. Họ tìm đến những quán hải sản ven đường Bình Minh, thưởng thức mực nhảy, ghẹ hấp, cháo nghêu hay cá thu nướng thơm lừng. Nhiều người chọn đi canô ra đảo Lan Châu hoặc đảo Hòn Ngư để cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của biển xứ Nghệ. Trong làn gió mặn mòi của biển cả, nhịp sống dường như chậm lại, giúp du khách tạm quên những áp lực thường ngày.

Bình minh trên biển Cửa Lò, Nghệ An.

Không xa Cửa Lò là khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây được xem là điểm đến đặc biệt nhất của Nghệ An bởi giá trị lịch sử và ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Mỗi năm, hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước về đây để tìm hiểu tuổi thơ và những năm tháng đầu đời của vị lãnh tụ kính yêu.

Con đường dẫn vào làng Sen rợp bóng tre xanh. Ngôi nhà tranh đơn sơ của gia đình Bác Hồ vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Gian nhà nhỏ, chiếc phản gỗ, khung cửi của bà Hoàng Thị Loan hay chiếc tủ gỗ cũ kỹ đều khiến du khách xúc động. Không ít người đứng lặng hàng phút dưới mái tranh giản dị ấy để hình dung về tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung.

Bên cạnh làng Sen là làng Hoàng Trù – quê ngoại của Bác Hồ. Khung cảnh thanh bình với hàng cau, giếng nước và vườn cây tạo nên cảm giác yên ả hiếm có. Nhiều đoàn học sinh khi tới đây thường được nghe kể về đức tính giản dị, tinh thần hiếu học của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính những câu chuyện mộc mạc ấy khiến chuyến đi không chỉ là tham quan mà còn trở thành hành trình giáo dục đầy ý nghĩa.

Rời miền quê Bác, du khách tiếp tục hành trình lên phía Tây Nghệ An – nơi thiên nhiên còn lưu giữ nhiều nét hoang sơ. Tuyến đường từ Vinh lên Con Cuông chạy dọc những triền núi xanh ngắt. Càng đi sâu, không khí càng mát mẻ và trong lành. Đây là nơi tọa lạc Vườn quốc gia Pù Mát – khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.

Du khách về thăm Làng Sen quê Bác.

Pù Mát gây ấn tượng bởi hệ sinh thái phong phú với hàng nghìn loài động thực vật quý hiếm. Du khách có thể đi thuyền trên sông Giăng, ngắm những vách đá dựng đứng soi bóng xuống dòng nước xanh biếc. Tiếng mái chèo khua nhẹ hòa cùng tiếng chim rừng tạo nên bản hòa âm thiên nhiên đặc biệt. Nhiều du khách ví nơi đây giống như một “Amazon thu nhỏ” của miền Trung.

Ở vùng lõi Pù Mát, những bản làng của đồng bào Thái vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống. Nhà sàn gỗ nằm nép bên sườn núi, những điệu khặp, điệu lăm vang lên trong đêm lửa trại khiến du khách khó quên. Nhiều hộ dân địa phương đã phát triển du lịch cộng đồng, đón khách nghỉ homestay, giới thiệu ẩm thực truyền thống như cơm lam, cá mát nướng, xôi ngũ sắc hay rượu men lá.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sự chân chất, hiếu khách của người dân xứ Nghệ. Dù ở thành phố hay miền núi, người dân luôn sẵn sàng chỉ đường, mời chén nước chè xanh hay kể cho du khách nghe những câu chuyện về quê hương mình. Chính sự mộc mạc ấy tạo nên nét riêng khó lẫn của du lịch Nghệ An.

Khơi dậy tiềm năng từ thiên nhiên và bản sắc văn hóa

Không chỉ có biển và rừng, Nghệ An còn sở hữu nhiều điểm đến tâm linh và sinh thái hấp dẫn. Đền Cuông ở xã An Châu là nơi thờ An Dương Vương, gắn với truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy. Ngôi đền nằm trên núi Mộ Dạ, nhìn xuống cánh đồng và biển cả bao la. Mỗi mùa lễ hội, nơi đây thu hút đông đảo người dân và du khách tới dâng hương.

Xa hơn về phía Nam là cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn. Những năm gần đây, nơi này trở thành điểm check-in nổi tiếng của giới trẻ. Vào mùa hoa nở, hàng triệu bông hướng dương vàng rực trải dài như tấm thảm khổng lồ dưới nắng. Nhiều du khách từ Hà Nội, Hải Phòng hay các tỉnh phía Nam đã tìm đến chỉ để chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành.

Đồi hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn.

Du lịch Nghệ An còn hấp dẫn bởi kho tàng ẩm thực phong phú. Nhắc đến xứ Nghệ, nhiều người nhớ ngay tới món cháo lươn Vinh với vị cay nồng đặc trưng. Những con lươn đồng được làm sạch, xào cùng nghệ, hành tăm rồi nấu với cháo tạo nên hương vị đậm đà, khó quên.

Ngày 6/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình tri thức dân gian. Danh hiệu ấy không chỉ tôn vinh một đặc sản trứ danh mà còn khẳng định giá trị của cả kho tàng kinh nghiệm, bí quyết chế biến và tình yêu bếp lửa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, xứ Nghệ còn nổi tiếng với nhiều đặc sản như bánh mướt Diễn Châu, nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn hay cam Xã Đoài – những hương vị mang đậm bản sắc quê hương.

Tại hội thảo khoa học “Nghệ An - Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch”, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng cho rằng, Nghệ An đang sở hữu lợi thế lớn để phát triển du lịch bền vững. Tỉnh có đường bờ biển dài, hệ thống di tích lịch sử phong phú và diện tích rừng lớn nhất Bắc Trung Bộ. Hạ tầng giao thông cũng ngày càng hoàn thiện với sân bay Vinh, cao tốc Bắc – Nam và nhiều tuyến quốc lộ kết nối liên vùng.

Khu vực miền núi Nghệ An với hệ thống rừng nguyên sinh đa dạng, các khu du lịch trải nghiệm xuất hiện ngày càng nhiều .

Tuy nhiên, để giữ chân du khách lâu hơn, Nghệ An vẫn cần thêm nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc. Hiện nay, nhiều tour tuyến vẫn mang tính ngắn ngày, chủ yếu tập trung vào biển Cửa Lò hoặc tham quan quê Bác. Trong khi đó, các điểm đến miền Tây còn thiếu dịch vụ chất lượng cao và hoạt động trải nghiệm chuyên nghiệp.

Một số doanh nghiệp du lịch đã bắt đầu đầu tư vào du lịch cộng đồng, trekking, khám phá thiên nhiên và nghỉ dưỡng sinh thái. Đây được xem là hướng đi phù hợp bởi xu hướng du lịch hiện đại ngày càng đề cao trải nghiệm và tính bản địa. Những bản làng ở Con Cuông, Kỳ Sơn hay Tương Dương hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn nếu được đầu tư bài bản.

Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam, Nghệ An vẫn giữ cho mình nét riêng mộc mạc và chân thành. Vùng đất ấy không hào nhoáng nhưng đủ sâu lắng để khiến người ta muốn quay trở lại. Với những giá trị thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Nghệ An đang dần khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ.