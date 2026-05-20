Khách sạn mùa World Cup nguy cơ 'ế chỏng ế chơ'

TPO - Chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi World Cup 2026 khai mạc, song các số liệu đặt phòng sớm cho thấy lượng người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay để theo dõi giải đấu trực tiếp không nhiều.

Dù World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh mở rộng quy mô lên 48 đội, với tổng cộng 104 trận đấu trải rộng tại 16 thành phố, nhưng tỷ lệ lấp đầy khách sạn ở một số thành phố đăng cai vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết luận dựa trên số liệu của công ty phân tích bất động sản CoStar.

Một số thành phố như Mexico City, Monterrey, Dallas và San Francisco đều có lượng đặt phòng tương đối mạnh, theo The UK Times. Tuy nhiên, ở nhiều nơi khác, bức tranh lại kém khả quan hơn.

Khoảng 65-70% người được hỏi cho rằng các rào cản visa và những lo ngại địa chính trị rộng hơn đang làm giảm nhu cầu của khách quốc tế đến với World Cup. Ảnh: Reuters.

Tại Vancouver, khách sạn chỉ đạt trung bình 39% công suất phòng trong các ngày có trận đấu, giảm từ mức 53% cùng kỳ năm ngoái. Ở Boston - nơi Đội tuyển Na Uy sẽ gặp Đội tuyển Iraq ngày 16/6 - tỷ lệ lấp đầy chỉ quanh mức 32%, so với 44% một năm trước.

Ngay cả trận đấu giữa Brazil và Morocco tại khu vực New Jersey lân cận cũng không giúp khách sạn New York tăng trưởng như kỳ vọng. Công suất phòng ngày 13/6 chỉ khoảng 31%, giảm mạnh so với 43% cùng kỳ năm ngoái (không có World Cup).

Theo một báo cáo gần đây khác của Hiệp hội Khách sạn và lưu trú Mỹ, “cơn sốt" World Cup có thể không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Trong khảo sát các khách sạn tại 11 địa điểm đăng cai, bao gồm New York, Boston, Los Angeles, Miami và Seattle, có tới 80% cho biết lượng đặt phòng đang thấp hơn dự báo ban đầu.

Trong khi đó, khoảng 2/3 cơ sở lưu trú tại New York báo cáo nhu cầu yếu hơn kỳ vọng. Gần 80% khách sạn ở các thị trường như Boston, Philadelphia, San Francisco và Seattle cho biết họ đang ghi nhận tình trạng đặt phòng thấp hơn mức nhu cầu thông thường vào mùa du lịch hè.

Theo New York Post, khoảng 65-70% người được hỏi cho rằng các rào cản visa và những lo ngại địa chính trị rộng hơn đang làm giảm nhu cầu từ khách quốc tế. Chỉ khoảng 25-30% thị trường ghi nhận mức tăng đáng kể từ giải đấu, chủ yếu là những nơi vốn đã có nhu cầu du lịch cao hoặc có địa điểm mà một đội bóng chọn làm nơi "đóng quân" trong suốt giải đấu.

Ông Jan Freitag - Giám đốc phân tích khách sạn toàn quốc của CoStar - cảnh báo giải đấu chỉ hút khách trong khoảng thời gian cao điểm nhất định. Lượng khách có thể thấp hơn trong các vòng đầu, trước khi nhu cầu tăng mạnh vào tháng 7, khi World Cup bước vào các trận knock-out quan trọng.

World Cup diễn ra trong bối cảnh du khách phải đối mặt với giá vé máy bay tăng cao, lạm phát và chi phí sự kiện ngày càng đắt đỏ. Những vấn đề này càng trầm trọng hơn bởi căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Trong khi các kỳ World Cup trước được tổ chức tại một quốc gia, giải đấu 2026 trải dài qua ba nước. Điều này khiến việc di chuyển phức tạp và tốn kém hơn đối với người hâm mộ muốn theo dõi đội bóng qua nhiều thành phố, trong khi hơn 100 trận đấu có thể đang làm nhu cầu bị dàn trải quá mức. Giá vé máy bay cũng khiến khán giả phải cân nhắc lại.

Biển quảng cáo World Cup 2026 tại Vancouver (Canada). Ảnh: Xinhua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng từng chỉ trích giá vé World Cup 2026 quá cao trong một cuộc phỏng vấn với The Post, nói rằng ngay cả ông cũng không sẵn sàng trả 1.000 USD để xem trận mở màn của Mỹ gặp Paraguay tại Los Angeles. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đùa rằng vé chợ đen cho trận chung kết ngày 19/7 tại sân MetLife có thể lên tới 2 triệu USD.

Ông Gianni Infantino cũng cho biết giá vé trung bình trận chung kết đang tiến gần 13.000 USD, tăng mạnh so với khoảng 1.600 USD năm 2022, trong khi một số ghế tại sân SoFi được rao bán từ 1.079 USD.

Giới chuyên môn cho rằng đà tăng giá có thể khiến người hâm mộ phổ thông bị loại khỏi cuộc chơi, dù FIFA vẫn tuyên bố đây là kỳ World Cup đạt “nhu cầu kỷ lục” với hơn 5 triệu vé đã được bán ra.

​