Nga cáo buộc Ukraine đột kích Lugansk bằng máy bay không người lái

TPO - Chính quyền Nga cáo buộc lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công trong đêm nhằm vào thị trấn Starobelsk thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, khiến nhiều người bị thương.

Hình ảnh một tòa nhà của trường Cao đẳng nghề Starobelsk sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. (Ảnh: Leonid Pasechnik)

Vụ tấn công được cho là đã nhắm vào các tòa nhà của Trường Cao đẳng nghề Starobelsk, nơi đào tạo học sinh từ 14 đến 18 tuổi.

Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk Leonid Pasechnik cho biết, có 86 học sinh ở trường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Một số người có thể vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi các đội cứu hộ tiếp tục dọn dẹp.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong những tuần gần đây. Cuối tuần trước, quân đội Ukraine đã tiến hành đợt tấn công lớn nhất nhắm vào Mátxcơva kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.

Một số nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện địa phương, trong đó có ba người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết, bốn máy bay không người lái của Ukraine đã được sử dụng trong cuộc đột kích.

Ảnh và video do chính quyền Nga công bố cho thấy lực lượng cứu hộ đang khiêng một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát, các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Trong đó có một tòa nhà dường như đã bị sập một phần, và đám cháy vẫn đang tiếp diễn.