Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngọc Văn

TPO - TP. Huế tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào, vừa được quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Ngày 22/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội, và Đoàn công tác đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ.

Các hài cốt liệt sĩ do Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tìm kiếm, cất bốc tại hai tỉnh Salavan và Sekong trong mùa khô 2025-2026. Sau hơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã khảo sát 47 nguồn tin, phối hợp với lực lượng và người dân nước bạn để tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ đưa về nước.

Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hương, tưởng niệm, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế tổ chức lễ đón Đội 192 hoàn thành nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào về nước. Dịp này, lãnh đạo TP. Huế biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội 192 trong điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt tại nước bạn Lào; đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ thời gian tới.

#quy tập hài cốt liệt sĩ #Đội 192 TP. Huế #liệt sĩ hy sinh tại Lào #an táng liệt sĩ Huế #Nghĩa trang liệt sĩ TP. Huế #Ban Chỉ đạo 515 #quân tình nguyện Việt Nam tại Lào #Salavan Sekong #tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

