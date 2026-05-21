Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào

TPO - Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiễn đưa 80 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về với đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An).
Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc.
Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiễn đưa 80 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào được quy tập trong mùa khô 2025-2026 về nơi an nghỉ cuối cùng.
Các đại biểu thắp hương lên phần mộ của các liệt sĩ.