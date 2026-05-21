Văn hóa

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào

Ngọc Tú

TPO - Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiễn đưa 80 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về với đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An).

Video trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Sáng 21/5, tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (xã Đông Lộc), tỉnh Nghệ An﻿ đã trọng thể tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, hy sinh trên đất nước CHDCND Lào.
Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515﻿ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân đội nhân dân, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo các địa phương và tỉnh Nghệ An.
Vào mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An) đã tìm kiếm, cất bốc được 80 hài cốt liệt sĩ﻿ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Trong đó, tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Xay Sổm Bun quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Viêng Chăn quy tập được một hài cốt liệt sĩ.
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu 0,8 đến 1,5 m.
Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An trình bày điếu văn tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em.
"Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các đồng chí. Các anh sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh nhấn mạnh.
Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc.
Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiễn đưa 80 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào được quy tập trong mùa khô 2025-2026 về nơi an nghỉ cuối cùng.
Các đại biểu thắp hương lên phần mộ của các liệt sĩ.
Hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.897 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn Lào.
Trong đó, 1.680 hài cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 hài cốt liệt sĩ để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ. Việc làm này đã góp phần làm vơi bớt nỗi đau của gia đình và thân nhân các liệt sĩ.
#Nghệ An #liệt sĩ #lễ an táng #truy điệu #hài cốt liệt sĩ #liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia #hy sinh

