Văn hóa

Khu di tích hơn 700 năm tuổi

Hoài Nam

TPO - Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng tọa lạc trên mái núi Mồng Gà (phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng vào thời nhà Trần (thế kỷ XIV). Nơi đây thờ tự Thủy tổ Kinh Dương Vương và các vua Hùng.

Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được xây dựng vào thời nhà Trần (thế kỷ XIV). Nằm trên ngọn Mồng Gà, thuộc 1 trong 99 ngọn của núi Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng gồm 2 công trình chính là: chùa Đại Hùng và đền thờ Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các vua Hùng. Trong đó, chùa Đại Hùng đã được xếp hạng cấp tỉnh năm 2008.
Theo các tư liệu lịch sử và truyền ngôn dân gian, buổi đầu sơ khai, Thủy Tổ Kinh Dương Vương từng chọn vùng đất Hồng Lĩnh làm nơi dựng đô, lập nên nước Xích Quỷ (nghĩa là Ngôi sao đỏ) - nhà nước sơ khai đầu tiên của người Việt. Về sau, ông truyền ngôi cho Sùng Lãm (tức Lạc Long Quân). Sau này, Lạc Long Quân dời đô ra Phú Thọ và sinh ra các đời vua Hùng. Từ tư liệu và truyền thuyết nêu trên, người dân địa phương khi xưa đã lập nên đền thờ để tưởng nhớ công ơn của Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các vua Hùng.
Hiện tại, trong khu di tích được bố trí 6 ban thờ, trong đó 4 ban được bố trí 6 bức tượng đồng, tượng trưng cho thứ bậc từ Thủy Tổ Kinh Dương Vương - Thần Long, Lạc Long Quân - Âu Cơ đến các đời vua Hùng. Ở vị trí cao nhất là ban thờ Thủy Tổ Kinh Dương Vương và Quốc mẫu Thần Long, với 2 bức tượng dáng vẻ uy nghi.
Ngoài cùng là ban thờ các vua Hùng, được bố trí 4 ban thờ song song, trong đó 2 ban thờ có đặt 2 bức tượng đại diện cho 18 đời vua Hùng trị vì đất nước.
Cùng với đền thờ Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các vua Hùng là chùa Đại Hùng. Ngôi chùa tọa lạc ở lưng chừng núi, giữa khu rừng thông xanh tươi.
Chùa Đại Hùng là một trong 4 cổ tự nổi tiếng của vùng Hồng Lĩnh xưa (gồm Thiên Tượng, Long Đàm, Đại Hùng, Cực Lạc) được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XIV. Theo các vị cao niên, đây là một trong những ngôi chùa được xây dựng khá bề thế với nhiều công trình, hạng mục.
Bên cạnh kiến trúc ngôi chùa mô phỏng theo phong cách truyền thống, hiện chùa Đại Hùng còn lưu giữ một số cổ vật quý báu. Trong đó, có chiếc chuông đồng cổ khắc tên "Đại Hùng tự chung" cao 1 m, nặng 200 kg có niên đại trên 200 năm.
Chùa Đại Hùng những năm qua đã được ngành chức năng tôn tạo, xây dựng lại, nhưng vẫn mang nét cổ xưa.
Gắn với Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng là Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, diễn ra hằng năm vào dịp mùng 10/3 âm lịch. Lễ giỗ đã được UBND tỉnh công nhận là lễ hội cấp tỉnh từ năm 2022.
Theo lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh, hàng năm Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng đón hàng vạn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ các vị vua khai quốc, dựng nước.
#Hà Tĩnh #Khu di tích có lịch sử hơn 700 năm tuổi #nơi thờ các vua Hùng #Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng

