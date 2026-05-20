Khu di tích hơn 700 năm tuổi

TPO - Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng tọa lạc trên mái núi Mồng Gà (phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng vào thời nhà Trần (thế kỷ XIV). Nơi đây thờ tự Thủy tổ Kinh Dương Vương và các vua Hùng.
Ngoài cùng là ban thờ các vua Hùng, được bố trí 4 ban thờ song song, trong đó 2 ban thờ có đặt 2 bức tượng đại diện cho 18 đời vua Hùng trị vì đất nước.
Chùa Đại Hùng là một trong 4 cổ tự nổi tiếng của vùng Hồng Lĩnh xưa (gồm Thiên Tượng, Long Đàm, Đại Hùng, Cực Lạc) được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XIV. Theo các vị cao niên, đây là một trong những ngôi chùa được xây dựng khá bề thế với nhiều công trình, hạng mục.