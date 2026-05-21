Xúc động và tự hào trong đêm nghệ thuật 'Sáng mãi tên Người'

Tối 19/5/2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người” đã diễn ra trang trọng, xúc động và để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả cả nước.

Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình hân hạnh có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Công ty TNHH – Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Với kết cấu ba phần xuyên suốt, “Sáng mãi tên Người” đã tái hiện hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những năm tháng tuổi trẻ ra đi tìm đường cứu nước cho đến ánh sáng tư tưởng dẫn đường và khát vọng phát triển đất nước hôm nay. Ngay từ những phút mở màn, chương trình đã tạo dấu ấn mạnh với tiết mục dàn dựng “Hành trình ánh sáng”. Không gian sân khấu chìm trong bóng tối cùng tiếng sóng biển, tiếng bước chân và hình ảnh em nhỏ cầm đèn dầu đã mở ra mạch cảm xúc sâu lắng về hành trình tìm đường cứu nước của Bác.

Mashup “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Bác Hồ một tình yêu bao la” do Câu lạc bộ Sao Tuổi thơ và Dương Đức Hải biểu diễn mang đến không khí vừa trong trẻo vừa thiêng liêng, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả.

Tiết mục mở màn chương trình

Trong Phần I – “Người đi tìm hình của nước”, các tiết mục “Từ làng Sen”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Dấu chân phía trước” đã khắc họa sâu sắc hình ảnh quê hương, tình cảm gia đình và lý tưởng cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.

Đặc biệt, hoạt cảnh sân khấu hóa khoảnh khắc Nguyễn Tất Thành chuẩn bị rời Bến Nhà Rồng tạo nên cao trào cảm xúc, khiến nhiều khán giả xúc động. Tiếp đó, “Khát vọng” qua giọng hát Quang Hà và “Đường chúng ta đi” do NSND Quốc Hưng cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện đã tạo nên không khí hào hùng, giàu khí thế.

NSND Quốc Hưng trình bày tác phẩm “Đường chúng ta đi”

Phần II – “Ánh sáng dẫn đường” được đánh giá là một trong những điểm nhấn giàu chiều sâu của chương trình. Phóng sự “Cờ Đảng bằng máu trong chốn lao tù” cùng phần giao lưu với cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa mang lại nhiều cảm xúc lắng đọng.

Những câu chuyện về niềm tin cách mạng, về lá cờ Đảng được gìn giữ trong lao tù khắc nghiệt đã khiến không gian khán phòng nhiều lần lặng đi vì xúc động.

Đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa trong phần giao lưu tại chương trình

Các tiết mục “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Bài ca Hồ Chí Minh” cùng phóng sự “Hồ Chí Minh – nguồn cảm hứng bất tận” tiếp tục nối dài mạch cảm xúc về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Khép lại chương trình, Phần III – “Việt Nam khắc ghi lời Người” mang tới bầu không khí tươi sáng, hiện đại với các tiết mục “Còn gì đẹp hơn”, “Yêu nụ cười Việt Nam”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” và “Đất nước vươn mình”.

Những hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam hiện đại, phát triển được trình chiếu trên sân khấu hòa cùng âm nhạc trẻ trung đã truyền tải thông điệp về niềm tin, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình dựng xây đất nước.

Với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi cùng hình thức dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người” đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, góp phần lan tỏa những giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống đương đại.