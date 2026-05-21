'Sáng mãi tên Người' lan tỏa thông điệp về lý tưởng, niềm tin và khát vọng cống hiến

Khép lại sau 80 phút phát sóng trực tiếp trên VTV2, chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người” đã để lại nhiều dư âm sâu sắc không chỉ bởi chất lượng nghệ thuật mà còn bởi thông điệp tư tưởng, văn hóa và giáo dục được truyền tải xuyên suốt.

Được tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình đã lựa chọn cách tiếp cận giàu cảm xúc, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, tư liệu lịch sử, phóng sự và giao lưu nhân chứng để khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh như một biểu tượng của lý tưởng cách mạng, ánh sáng dẫn đường cho dân tộc và nguồn cảm hứng bền vững đối với các thế hệ hôm nay. Chương trình hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), chương trình do Báo Văn hóa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả theo dõi trực tiếp tại sân khấu cũng như qua sóng truyền hình. Với kết cấu ba phần xuyên suốt: “Người đi tìm hình của nước”, “Ánh sáng dẫn đường” và “Việt Nam khắc ghi lời Người”, chương trình tạo nên dòng chảy cảm xúc liền mạch từ hành trình cứu nước đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay.

Mở đầu chương trình, phần dàn dựng “Hành trình ánh sáng” gây ấn tượng với hình ảnh em nhỏ cầm đèn dầu bước ra trong không gian sân khấu phủ tiếng sóng và ánh sáng mở dần theo các dấu mốc lịch sử. Hiệu ứng mapping kết hợp cùng những câu nói tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên không khí trang trọng, dẫn dắt khán giả bước vào mashup “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Bác Hồ một tình yêu bao la” do Câu lạc bộ Sao Tuổi thơ và Dương Đức Hải biểu diễn.

Dương Đức Hải trình bày tác phẩm “Bác Hồ một tình yêu bao la”

Ở phần I – “Người đi tìm hình của nước”, chương trình tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành qua các tiết mục giàu cảm xúc như “Từ làng Sen”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Dấu chân phía trước”. Hoạt cảnh sân khấu hóa hình ảnh Nguyễn Tất Thành trước giờ rời Bến Nhà Rồng tạo điểm nhấn xúc động, trước khi không khí được đẩy lên cao trào với “Khát vọng” và “Đường chúng ta đi” qua phần thể hiện của Quang Hà, NSND Quốc Hưng cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Phần II – “Ánh sáng dẫn đường” mang màu sắc lắng sâu, tập trung khắc họa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Mashup “Lá cờ Đảng” và “Đảng là cuộc sống của tôi” mở ra không gian trang nghiêm, kết nối với phóng sự “Cờ Đảng bằng máu trong chốn lao tù”.

Khoảnh khắc gây xúc động đặc biệt là phần giao lưu với cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa. Những câu chuyện chân thực cùng hình ảnh lá cờ Đảng và chân dung Bác được tái hiện trên sân khấu đã giúp khán giả cảm nhận rõ hơn giá trị của niềm tin, lý tưởng và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” qua giọng hát Thu Hằng và “Bài ca Hồ Chí Minh” do Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện tiếp tục khắc họa hình ảnh Bác Hồ gần gũi mà lớn lao trong tâm thức dân tộc. Xen kẽ các tiết mục là phóng sự “Hồ Chí Minh – nguồn cảm hứng bất tận”, góp phần mở rộng chiều sâu nội dung chương trình.

Nguyễn Trần Trung Quân trong phần trình bày tác phẩm “Bài ca Hồ Chí Minh

Khép lại bằng phần III – “Việt Nam khắc ghi lời Người”, chương trình mang đến tinh thần tươi mới và hiện đại với các tiết mục “Còn gì đẹp hơn”, “Yêu nụ cười Việt Nam”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” và “Đất nước vươn mình”. Những hình ảnh đẹp về Việt Nam được trình chiếu trên sóng đã góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Hoàng Bách trình bày ca khúc “Yêu nụ cười Việt Nam

Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, Anh Thơ, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Bách cùng các nhóm hợp xướng, vũ đoàn và nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, “Sáng mãi tên Người” không chỉ là một chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa giáo dục, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam hôm nay.