Pakistan tìm kiếm bước đột phá trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

TPO - Hôm thứ Sáu (22/5), Ngoại trưởng Iran đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Pakistan để thảo luận về các đề xuất chấm dứt chiến tranh, trong bối cảnh Tehran và Washington vẫn bất đồng về kho dự trữ uranium của Tehran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Tasnim và ISNA, hai ngày sau khi chuyển tải thông điệp mới nhất của Mỹ tới phía Iran trong các cuộc đàm phán, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Syed Mohsin Naqvi đã có cuộc hội đàm khác với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại Tehran.

ISNA cho biết ông Naqvi đóng vai trò trung gian liên lạc nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh và thu hẹp khác biệt giữa hai bên.

Trước đó, vào thứ Năm (21/5), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã xuất hiện "một số tín hiệu tích cực" trong đàm phán, nhưng sẽ khó đạt được thỏa thuận nếu Tehran triển khai cơ chế thu phí tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà Iran đã hạn chế phần lớn hoạt động vận tải kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2.

Một nguồn tin cấp cao Iran nói với Reuters, rằng khoảng cách giữa hai bên đã được thu hẹp đáng kể, dù vấn đề làm giàu uranium và kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là những trở ngại lớn nhất.

Uranium và eo biển

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ cuối cùng sẽ thu hồi kho uranium được làm giàu cao của Iran, thứ mà Washington cho rằng được dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân, mặc dù Tehran khẳng định chỉ nhằm mục đích hòa bình.

'Chúng tôi sẽ lấy được nó. Chúng tôi không cần, cũng không muốn giữ nó, nhưng sẽ không để Iran tiếp tục sở hữu", ông Trump nói tại Nhà Trắng.

Trước khi Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên, Reuters dẫn hai nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã ban hành chỉ thị, rằng uranium không được phép xuất khẩu ra nước ngoài.

Ông Trump cũng phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Tehran về việc áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

"Chúng tôi muốn tuyến đường này được mở và tự do. Đây là tuyến hàng hải quốc tế", ông Trump nhấn mạnh.

Tehran đã gửi đề xuất mới nhất tới Washington hồi đầu tuần, song các điều khoản được cho là vẫn giữ nguyên lập trường trước đây, bao gồm yêu cầu kiểm soát eo biển Hormuz, bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và rút quân Mỹ khỏi khu vực.

"Cú sốc" năng lượng toàn cầu

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo cuộc xung đột đã tạo ra cú sốc năng lượng nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay. Cơ quan này cho biết nhu cầu nhiên liệu tăng cao trong mùa hè, cùng với nguồn cung thiếu hụt từ Trung Đông, có thể đẩy thị trường dầu mỏ vào "vùng đỏ" trong tháng 7 và 8.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz hiện giảm mạnh so với mức 125-140 lượt mỗi ngày trước chiến tranh. Iran tuyên bố sẽ từng bước mở lại tuyến hàng hải này cho các quốc gia thân thiện và tuân thủ các điều kiện do Tehran đặt ra, trong đó có khả năng bao gồm thu phí.

Ngoại trưởng Rubio cảnh báo nếu Iran tiếp tục theo đuổi kế hoạch này, mọi nỗ lực ngoại giao sẽ trở nên "bất khả thi", đồng thời gọi đây là "mối đe dọa đối với thế giới" và "hoàn toàn phi pháp".