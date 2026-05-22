Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TPO - Chiều 22/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Nông Thị Mai Huyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Mai Phương Thảo. Ảnh: PV.



Cụ thể, theo Quyết định số 36/QĐ-MTTW-BTT ngày 21/5/2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm bà Mai Phương Thảo, Vụ trưởng, Thư ký bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Trợ lý bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.