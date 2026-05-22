Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tại hội nghị, bà Nông Thị Mai Huyền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố quyết định về công tác cán bộ.
Cụ thể, theo Quyết định số 36/QĐ-MTTW-BTT ngày 21/5/2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm bà Mai Phương Thảo, Vụ trưởng, Thư ký bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Trợ lý bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.