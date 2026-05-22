Báo Tiền Phong có 3 tác phẩm xuất sắc về TPHCM

TPO - Báo Tiền Phong có 3 tác phẩm được công nhận và khen thưởng tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM trong quý I/2026.

Chiều 22/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức lễ trao thưởng, hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM trong quý I/2026.

Ông Trần Minh Khiêm - Trưởng Phòng Báo chí và Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết trong quý 1/2026, hoạt động xét chọn và hỗ trợ tác phẩm báo chí viết về TPHCM tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ các cơ quan báo chí.

Theo ông Khiêm, Hội đồng xét chọn đã tiếp nhận 232 tác phẩm của 26 cơ quan báo chí tham gia xét chọn.

Về chất lượng, các tác phẩm tham gia được đánh giá có sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, bám sát các vấn đề thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và những hoạt động trọng tâm của thành phố.

Các tác giả nhận thư khen cho nhóm tác phẩm Chính luận (bình luận, xã luận, chuyên luận), ký sự.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã công bố quyết định các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý I/2026.

Theo đó, ban tổ chức đã chọn 70 tác phẩm để khen thưởng ở 6 thể loại, gồm: 15 tác phẩm nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn; 15 tác phẩm nhóm diễn đàn; 10 tác phẩm nhóm chính luận; 10 tác phẩm nhóm phóng sự ảnh; 10 tác phẩm nhóm tin ảnh và 10 tác phẩm nhóm báo chí đa phương tiện.

3 tác phẩm của cáo Tiển Phong được tuyên dương, khen thưởng: 1. Kỳ vọng TPHCM tiếp tục đi trước, mở đường - nhóm tác phẩm Chính luận (bình luận, xã luận, chuyên luận), ký sự. 2. Tấp nập chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' duy nhất ở TPHCM - nhóm phóng sự ảnh. 3.Xuyên đêm trên công trường dự án metro TPHCM hơn 55.000 tỷ đồng - nhóm tin - ảnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết đợt xét chọn tác phẩm báo chí quý II/2026 sắp tới sẽ có nhiều điểm đặc biệt do gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác.

Theo ông Hồi, dù quý II kết thúc vào cuối tháng 6 nhưng do ngày 2/7 diễn ra sự kiện trọng đại của thành phố nên ban tổ chức dự kiến kéo dài thời gian nhận tác phẩm đến ngày 1 hoặc 2/7 để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí thực hiện các sản phẩm tuyên truyền về dấu mốc 50 năm.