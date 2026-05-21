Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng đối thoại với doanh nghiệp bán dẫn, AI

Giang Thanh

TPO - Đối thoại với lãnh đạo Đà Nẵng, các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đề xuất thành phố tháo gỡ những rào cản về nhân lực, hạ tầng công nghệ, liên kết đào tạo... để thúc đẩy hệ sinh thái phát triển nhanh, bền vững.

Chiều 20/5, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (Trung tâm DSAC - Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố với cộng đồng doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trên địa bàn.

tp-vi-mach-ban-dan-ai-2.jpg
Các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn kiến nghị các cơ chế, đề xuất để thúc đẩy hệ sinh thái. Ảnh: Giang Thanh.

Sự kiện thu hút 90 đại biểu là lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, đại diện các sở, ban, ngành liên quan, đại diện các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao, công nghệ xanh…

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, các Viện, trường đã hiến kế để tăng cường liên kết “3 nhà” trong thúc đẩy hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo cũng như đề xuất gỡ khó cho các doanh nghiệp, start-up.

Theo ông Lê Hoàng Phúc - đại diện Công ty VSAP LAB, Đà Nẵng nên phát triển ngành vi mạch bán dẫn theo hướng tăng giá trị gia tăng, tập trung vào thiết kế vi mạch và đóng gói tiên tiến. Đặc biệt, sau khi sáp nhập, dư địa mở rộng, thành phố có lợi thế lớn hấp dẫn các “đại bàng” đóng gói cũng như thu hút đầu tư vào vi mạch bán dẫn.

Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố xây dựng các chính sách phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn cũng như liên kết hệ sinh thái vi mạch bán dẫn địa phương với các doanh nghiệp điện tử lớn trên địa bàn như Foxlink, UAC… bởi đây là những khách hàng quan trọng của doanh nghiệp thiết kế chip bán dẫn.

tp-vi-mach-ban-dan-1-788.jpg
Các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, AI mong muốn tiếp cận với cơ chế sandbox để bứt phá nhanh hơn.

“Tôi cũng mong muốn chính quyền hỗ trợ các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, AI tiếp cận với các cơ chế sandbox để thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới. Ví dụ, Công viên phần mềm số 2 hoàn toàn có thể trở thành không gian sandbox cho các công nghệ mới như robot giao hàng, UAV/drone và nhiều các sản phẩm bán dẫn, AI khác nữa”, ông Phúc nói.

Nhiều doanh nghiệp bán dẫn, AI cũng kêu khó tuyển dụng nhân sự chất lượng cao ở Đà Nẵng. Đại diện Công ty Ideas2Silicon cho biết, doanh nghiệp rất vất vả để tuyển dụng nhân sự tại địa phương.

Vừa qua, doanh nghiệp tuyển dụng đồng thời ở cả TPHCM và Đà Nẵng, tuy nhiên, lượng hồ sơ nộp ở Đà Nẵng rất ít, trong khi ở TPHCM thì ngược lại, nộp nhiều, tuyển nhanh.

“Tôi mong muốn Trung tâm DSAC trở thành cầu nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để cung - cầu gặp được nhau. Doanh nghiệp cũng đóng vai trò hỗ trợ, cùng doanh nghiệp đào tạo nhân lực trong quá trình thực tập, thử việc”, vị này cho biết.

Đồng quan điểm, ông Đoàn Hồng Trung (Đại diện Công ty Delta X) đề xuất thành phố có những cơ chế, chính sách để doanh nghiệp có thể kết nối với các Viện, trường, cùng đào tạo sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tạo nguồn nhân lực ổn định và chất lượng cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

tp-vi-mach-ban-dan-ai-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu mong muốn doanh nghiệp đồng hành với thành phố để phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn.

Ghi nhận các góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, start-up, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu phòng lab bán dẫn, hạ tầng tính toán, thiết bị đo kiểm, không gian nghiên cứu để đề xuất thành phố đầu tư đồng bộ.

Bên cạnh đó, ông Bửu nhấn mạnh phải thúc đẩy hợp tác “nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp”; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tranh thủ nguồn lực công nghệ, chuyên gia và mạng lưới đối tác.

“Cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo tiếp tục đồng hành với thành phố thông qua các chương trình hợp tác cụ thể, bài toán thực tiễn, các mô hình thí điểm và sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các ý tưởng đổi mới sáng tạo có cơ hội thử nghiệm, phát triển và trưởng thành”, ông Bửu nói.

Giang Thanh
#Phát triển ngành vi mạch bán dẫn tại Đà Nẵng #Chính sách thúc đẩy công nghệ cao #Hệ sinh thái AI và công nghệ xanh #Đầu tư và nghiên cứu công nghệ bán dẫn #Đà Nẵng #Vi mạch bán dẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe