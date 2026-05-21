Đà Nẵng đối thoại với doanh nghiệp bán dẫn, AI

TPO - Đối thoại với lãnh đạo Đà Nẵng, các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đề xuất thành phố tháo gỡ những rào cản về nhân lực, hạ tầng công nghệ, liên kết đào tạo... để thúc đẩy hệ sinh thái phát triển nhanh, bền vững.

Chiều 20/5, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (Trung tâm DSAC - Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố với cộng đồng doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trên địa bàn.

Các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn kiến nghị các cơ chế, đề xuất để thúc đẩy hệ sinh thái. Ảnh: Giang Thanh.

Sự kiện thu hút 90 đại biểu là lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, đại diện các sở, ban, ngành liên quan, đại diện các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao, công nghệ xanh…

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, các Viện, trường đã hiến kế để tăng cường liên kết “3 nhà” trong thúc đẩy hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo cũng như đề xuất gỡ khó cho các doanh nghiệp, start-up.

Theo ông Lê Hoàng Phúc - đại diện Công ty VSAP LAB, Đà Nẵng nên phát triển ngành vi mạch bán dẫn theo hướng tăng giá trị gia tăng, tập trung vào thiết kế vi mạch và đóng gói tiên tiến. Đặc biệt, sau khi sáp nhập, dư địa mở rộng, thành phố có lợi thế lớn hấp dẫn các “đại bàng” đóng gói cũng như thu hút đầu tư vào vi mạch bán dẫn.

Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố xây dựng các chính sách phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn cũng như liên kết hệ sinh thái vi mạch bán dẫn địa phương với các doanh nghiệp điện tử lớn trên địa bàn như Foxlink, UAC… bởi đây là những khách hàng quan trọng của doanh nghiệp thiết kế chip bán dẫn.

Các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, AI mong muốn tiếp cận với cơ chế sandbox để bứt phá nhanh hơn.

“Tôi cũng mong muốn chính quyền hỗ trợ các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, AI tiếp cận với các cơ chế sandbox để thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới. Ví dụ, Công viên phần mềm số 2 hoàn toàn có thể trở thành không gian sandbox cho các công nghệ mới như robot giao hàng, UAV/drone và nhiều các sản phẩm bán dẫn, AI khác nữa”, ông Phúc nói.

Nhiều doanh nghiệp bán dẫn, AI cũng kêu khó tuyển dụng nhân sự chất lượng cao ở Đà Nẵng. Đại diện Công ty Ideas2Silicon cho biết, doanh nghiệp rất vất vả để tuyển dụng nhân sự tại địa phương.

Vừa qua, doanh nghiệp tuyển dụng đồng thời ở cả TPHCM và Đà Nẵng, tuy nhiên, lượng hồ sơ nộp ở Đà Nẵng rất ít, trong khi ở TPHCM thì ngược lại, nộp nhiều, tuyển nhanh.

“Tôi mong muốn Trung tâm DSAC trở thành cầu nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để cung - cầu gặp được nhau. Doanh nghiệp cũng đóng vai trò hỗ trợ, cùng doanh nghiệp đào tạo nhân lực trong quá trình thực tập, thử việc”, vị này cho biết.

Đồng quan điểm, ông Đoàn Hồng Trung (Đại diện Công ty Delta X) đề xuất thành phố có những cơ chế, chính sách để doanh nghiệp có thể kết nối với các Viện, trường, cùng đào tạo sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tạo nguồn nhân lực ổn định và chất lượng cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu mong muốn doanh nghiệp đồng hành với thành phố để phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn.

Ghi nhận các góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, start-up, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu phòng lab bán dẫn, hạ tầng tính toán, thiết bị đo kiểm, không gian nghiên cứu để đề xuất thành phố đầu tư đồng bộ.

Bên cạnh đó, ông Bửu nhấn mạnh phải thúc đẩy hợp tác “nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp”; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tranh thủ nguồn lực công nghệ, chuyên gia và mạng lưới đối tác.

“Cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo tiếp tục đồng hành với thành phố thông qua các chương trình hợp tác cụ thể, bài toán thực tiễn, các mô hình thí điểm và sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các ý tưởng đổi mới sáng tạo có cơ hội thử nghiệm, phát triển và trưởng thành”, ông Bửu nói.