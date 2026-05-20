Đà Nẵng tham vọng lọt top 300 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

TPO - Theo báo cáo do StartupBlink công bố, Đà Nẵng có sự bứt phá ngoạn mục khi tăng 212 bậc so với năm 2025, xếp vị trí thứ 555 trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Địa phương đặt ra nhiều mục tiêu trọng tâm vào năm 2030 như: Lọt top 300 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu; top 5 chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương tại Việt Nam...

Tại Hội thảo trực tuyến ra mắt toàn cầu “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026” diễn ra chiều 19/5, Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink đã công bố thứ hạng các hệ sinh thái khởi nghiệp trên thế giới năm 2026.

Đà Nẵng tiến gần top 500 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Ảnh: Giang Thanh

Trong đó, Đà Nẵng xếp vị trí thứ 554 trong bảng xếp hạng, tăng 212 bậc so với năm 2025. Địa phương này còn vinh dự là 1 trong 20 hệ sinh thái tiêu biểu được StartupBlink lựa chọn tham luận tại Hội thảo, giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo năng động và định hướng phát triển trong tương lai của thành phố.

Sự thăng hạng vượt bậc này minh chứng cho bước tiến nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng mạnh mẽ để thu hút đổi mới sáng tạo, công nghệ và nguồn lực chất lượng cao.

Trong thời gian qua, Đà Nẵng đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá theo Nghị quyết số 136 của Quốc hội, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như: Miễn thuế đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới; hỗ trợ khai thác hạ tầng khoa học và công nghệ; phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số…

Những chính sách này đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ và start-up phát triển thực chất, đồng thời, khẳng định quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung và vươn tầm khu vực châu Á.

Song song với cơ chế chính sách, thành phố cũng tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng phục vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghệ cao.

Đà Nẵng đặt mục tiêu có kỳ lân công nghệ vào năm 2030.

Theo ông Võ Đức Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, địa phương đặt ra nhiều mục tiêu trọng tâm vào năm 2030 như: Lọt top 300 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu; top 5 chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương tại Việt Nam; phát triển hơn 500 start-up, trong đó, 20% start-up có yếu tố nước ngoài; thu hút từ 8-10 văn phòng quỹ đầu tư; hình thành ít nhất một kỳ lân công nghệ...

“Hiện Đà Nẵng đang triển khai 7 nhóm chiến lược đột phá gồm: Hoàn thiện khung pháp lý và chính sách; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng đổi mới sáng tạo; huy động nguồn lực xã hội; đẩy mạnh truyền thông quốc tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, blockchain, bán dẫn, dữ liệu lớn, kinh tế xanh và công nghệ lượng tử”, ông Đức Anh nói.