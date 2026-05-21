Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Hơn 70 gánh ẩm thực Á - Âu rao bán ở bãi biển Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Lần đầu tiên trên bãi biển Đà Nẵng, hàng chục gánh hàng với những món ăn đặc trưng của miền Trung nối dài cùng tiếng rao quen thuộc khiến du khách nước ngoài thích thú.

tp-am-thuc-ganh-da-nang-2.jpg
Chiều 20/5, tại khu vực bãi biển Mỹ Khê và các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng﻿ diễn ra diễu hành ẩm thực﻿ “Gánh vị Đà Nẵng﻿”. Hơn 70 gánh hàng cùng tiếng rao quen thuộc, tái hiện những hình ảnh mộc mạc đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người miền Trung. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-am-thuc-ganh-da-nang-4.jpg
Những nhóm gánh mang một chủ đề như: Gánh miền ký ức, Gánh Hương quê, Gánh Phố biển, Gánh Non xanh, Gánh Ba miền...
tp-am-thuc-ganh-da-nang-6.jpg
Từ mì Quảng, cao lầu, bánh xèo, bánh cuốn, hải sản, đặc sản núi rừng xứ Quảng cho đến sushi Nhật Bản, taco Mexico hay pizza Ý, mỗi “gánh vị” là một lát cắt văn hóa riêng biệt, góp phần tạo nên hành trình giao thoa giữa ẩm thực địa phương, vùng miền Việt Nam và tinh hoa ẩm thực quốc tế.
﻿tp-am-thuc-ganh-da-nang-23.jpg
﻿﻿tp-am-thuc-ganh-da-nang-21.jpg
tp-am-thuc-ganh-da-nang-16.jpg
Diễu hành ẩm thực lần đầu tiên trên biển Đà Nẵng thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Bà Emma (du khách Mỹ) bày tỏ rất bất ngờ khi thấy những gánh hàng đầy ắp thức ăn đi dọc bãi biển. "Tôi thấy trong đó có nhiều món ngon của Đà Nẵng như bánh xèo, mì Quảng, bún thịt nướng... Thật thú vị khi các bạn giới thiệu ẩm thực ngay trên bãi biển, chúng tôi không chỉ biết về món ăn mà còn biết thêm văn hóa bán hàng, văn hóa hoá địa phương", bà nói.
tp-am-thuc-ganh-da-nang-12.jpg
Những gánh hàng giản dị cùng nụ cười thân thiện, chất phác của người miền Trung gây ấn tượng với du khách.
tp-am-thuc-ganh-da-nang-22.jpg
Du khách quốc tế được mời thưởng thức ẩm thực từ gánh ngay trên biển.
tp-am-thuc-ganh-da-nang-30.jpg
tp-am-thuc-ganh-da-nang-15.jpg
tp-am-thuc-ganh-da-nang-29.jpg
Không gian lễ hội không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn trở thành nơi du khách có thể cảm nhận rõ hơi thở đời sống địa phương thông qua âm thanh, hình ảnh và nhịp sống phố biển.
tp-am-thcucdn.jpg
Ẩm thực từ non xanh về chốn biển khơi gây thu hút sự chú ý của du khách. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch TP. Đà Nẵng, cách kết hợp giữa diễu hành nghệ thuật và trải nghiệm ẩm thực tương tác ngoài trời là một mô hình còn rất mới tại các lễ hội du lịch, ẩm thực ở Việt Nam hiện nay.
tp-am-thuc-ganh-da-nang-19.jpg
tp-am-thuc-ganh-da-nang-28.jpg
tp-am-thuc-ganh-da-nang-7.jpg
Người dân, du khách vây kín những gánh ẩm thực bên biển Đà Nẵng. Ông Arnold (đến từ Vương quốc Anh) nói rằng đây là may mắn khi có thể cùng lúc thưởng thức nhiều món ăn của Việt Nam, chắc chắn sẽ thử thật nhiều món trong những ngày lưu lại Đà Nẵng.
tp-am-thuc-ganh-da-nang-11.jpg
Thông qua diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng”, thành phố mong muốn tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực xứ Quảng theo cách gần gũi, sáng tạo và giàu trải nghiệm; tiếp tục quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hấp dẫn của khu vực.
tp-am-thuc-ganh-da-nang-27.jpg
Diễu hành ẩm thực gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách quốc tế.

Thanh Hiền
#du khách #du lịch #gánh vị Đà Nẵng #ẩm thực #món ngon #ẩm thực Á - Âu #ẩm thực Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe