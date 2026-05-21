Hơn 70 gánh ẩm thực Á - Âu rao bán ở bãi biển Đà Nẵng

TPO - Lần đầu tiên trên bãi biển Đà Nẵng, hàng chục gánh hàng với những món ăn đặc trưng của miền Trung nối dài cùng tiếng rao quen thuộc khiến du khách nước ngoài thích thú.
Diễu hành ẩm thực lần đầu tiên trên biển Đà Nẵng thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Bà Emma (du khách Mỹ) bày tỏ rất bất ngờ khi thấy những gánh hàng đầy ắp thức ăn đi dọc bãi biển. "Tôi thấy trong đó có nhiều món ngon của Đà Nẵng như bánh xèo, mì Quảng, bún thịt nướng... Thật thú vị khi các bạn giới thiệu ẩm thực ngay trên bãi biển, chúng tôi không chỉ biết về món ăn mà còn biết thêm văn hóa bán hàng, văn hóa hoá địa phương", bà nói.
Không gian lễ hội không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn trở thành nơi du khách có thể cảm nhận rõ hơi thở đời sống địa phương thông qua âm thanh, hình ảnh và nhịp sống phố biển.
Người dân, du khách vây kín những gánh ẩm thực bên biển Đà Nẵng. Ông Arnold (đến từ Vương quốc Anh) nói rằng đây là may mắn khi có thể cùng lúc thưởng thức nhiều món ăn của Việt Nam, chắc chắn sẽ thử thật nhiều món trong những ngày lưu lại Đà Nẵng.