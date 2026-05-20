'Tuýt còi' du khách, ca nô áp sát cá voi ở biển Cù Lao Mái Nhà

Huỳnh Thủy

TPO - Giữa lúc cá voi vào gần bờ săn mồi ở vùng biển Đắk Lắk xuất hiện tình trạng ca nô, tàu, áp sát để săn ảnh.

Ngày 20/5, UBND xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk phát đi văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân tăng cường thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài thú biển, đặc biệt là cá voi xuất hiện tại khu vực biển Cù Lao Mái Nhà thời gian gần đây.

Theo UBND xã Ô Loan, thời gian gần đây tại vùng biển ven bờ khu vực Cù Lao Mái Nhà liên tục xuất hiện cá voi di cư, nổi lên mặt nước săn mồi. Đây là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, cho thấy tín hiệu tích cực về sự phục hồi của hệ sinh thái biển địa phương.

Hình ảnh cá voi về vùng biển Cù Lao Mái Nhà thuộc xã Ô Loan để săn mồi.

Tuy nhiên, có phản ánh tình trạng tàu cá, ca nô, phương tiện thủy, du khách và nhiếp ảnh gia tự phát tiếp cận quá gần khu vực cá voi xuất hiện để quay phim, chụp ảnh. Một số phương tiện còn có dấu hiệu tăng tốc, di chuyển áp sát, bám đuổi cá voi, gây ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên và môi trường sống của loài động vật này.

UBND xã Ô Loan nhận định, việc tiếp cận ở khoảng cách gần có thể tạo ra tiếng ồn lớn từ động cơ, làm xáo trộn môi trường sống, ảnh hưởng đến khả năng định hướng, săn mồi và sinh hoạt tự nhiên của cá voi. Tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây tổn thương cho cá thể cá voi và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái biển.

Trước tình hình trên, UBND xã Ô Loan đề nghị các tổ chức, cá nhân không tiếp cận quá gần, đuổi theo, bao vây, gây tiếng ồn lớn hoặc tác động làm ảnh hưởng đến cá voi khi xuất hiện trên biển.

UBND xã Ô Loan giao lực lượng công an, quân sự và biên phòng tăng cường kiểm tra, tuần tra khu vực Cù Lao Mái Nhà; kịp thời xử lý các trường hợp bám đuổi cá voi, tụ tập đông người, tham quan tự phát và tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định bảo vệ động vật biển quý hiếm.

UBND xã cũng đề nghị người dân, ngư dân không điều khiển phương tiện áp sát, chặn hướng di chuyển của cá voi, hạn chế tiếng ồn động cơ, không xả thải xuống biển. Trường hợp phát hiện cá voi mắc lưới, bị thương, dạt bờ hoặc có dấu hiệu bất thường phải kịp thời báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Các trường hợp cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng đến cá voi và môi trường sống tự nhiên của loài động vật quý hiếm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin, từ ngày 15/5, tại khu vực biển Cù Lao Mái Nhà liên tục xuất hiện hình ảnh mẹ con cá voi nổi lên săn mồi gần bờ. Những khoảnh khắc hiếm gặp này thu hút đông đảo người dân, du khách và nhiếp ảnh gia đến theo dõi, ghi hình. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến tranh cãi khi lan truyền các clip, hình ảnh cho rằng một số phương tiện có hành vi áp sát, bám đuổi cá voi ở khoảng cách gần.

#Cá voi #Cù Lao Mái Nhà #tàu cá #du khách #Đắk Lắk

