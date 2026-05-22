Khởi tố giám đốc doanh nghiệp đổ gần 180 tấn bùn thải ra môi trường

Hoàng Dương

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại khu vực Moong K1, phường Hoành Bồ, sau khi phát hiện một doanh nghiệp đổ trái phép gần 180 tấn bùn thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng ra môi trường.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, xử lý vụ đổ bùn thải trái quy định tại khu vực Moong K1, khu Yên Mỹ, phường Hoành Bồ.

Khu vực các đối tượng đổ thải tại Moong K1, khu Yên Mỹ, phường Hoành Bồ.

Trước đó, ngày 8/4/2026, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô tải BKS 14H,095.40 do Hồ Đức Mạnh, SN 1995, trú tại phường Quang Hanh, điều khiển đang đổ một lượng lớn bùn thải xuống khu vực Moong K1.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ, thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đổ thải. Làm việc với cơ quan chức năng, Hồ Đức Mạnh khai nhận là lái xe của Công ty TNHH MTV Đại An 33.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Đại An 33 do Trần Đại Diện, SN 1986, trú tại phường Hoành Bồ, làm giám đốc. Doanh nghiệp này tham gia vận chuyển bùn thải phát sinh từ hoạt động khoan cọc nhồi thuộc dự án Công viên Đại Dương Hạ Long, phường Bãi Cháy.

Theo hợp đồng, lượng bùn thải này chỉ được vận chuyển, tập kết trong phạm vi nội bộ dự án để chờ xử lý, không được đổ ra môi trường. Tuy nhiên, trong các ngày 7 và 8/4/2026, do khu vực tập kết trong dự án đã đầy, Trần Đại Diện bị xác định đã chỉ đạo lái xe vận chuyển, đổ trái phép khoảng 179.070 kg bùn thải ra khu vực Moong K1 nhằm giảm lượng bùn tồn đọng, phục vụ quá trình thi công.

Cơ quan chức năng cho biết, bùn phát sinh từ hoạt động khoan cọc là chất thải rắn thông thường, phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. Việc đổ thải trực tiếp ra môi trường tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái và đời sống người dân khu vực xung quanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại khu vực Moong K1, khu Yên Mỹ, phường Hoành Bồ, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đại Diện về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vận chuyển, xử lý chất thải phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, không vì tiến độ thi công hoặc lợi ích trước mắt mà xả thải, đổ thải trái phép.

#ô nhiễm môi trường #bùn thải #Quảng Ninh #doanh nghiệp #khởi tố #Khởi tố giám đốc doanh nghiệp đổ thải #Công an tỉnh Quảng Ninh #phường Hoành Bồ

