Du lịch Việt Nam có tốc độ tăng trưởng dòng khách hàng đầu thế giới

Chiều 22/5, tại phường Đồng Hới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026”. Sự kiện quy tụ khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan báo chí, chuyên gia truyền thông, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng số trong cả nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) - đánh giá Quảng Trị là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng du lịch hàng đầu Việt Nam, hội tụ những giá trị nổi bật mang tầm toàn cầu về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa.

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu khai mạc diễn đàn.

“Với thiên nhiên kỳ vĩ, chiều sâu văn hóa, lịch sử cùng con người thân thiện, Quảng Trị hoàn toàn xứng đáng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam” - ông Hồ An Phong nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, hiện nay du lịch Việt Nam nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng dòng khách hàng đầu thế giới, cùng với Nhật Bản. Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngành du lịch đối với nền kinh tế đất nước. “Đảng và Nhà nước đang đặc biệt quan tâm phát triển du lịch, xem đây là một trong những động lực quan trọng cho mô hình tăng trưởng mới” - ông Phong nói.

Lãnh đạo Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ đang tập trung nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, qua đó để du lịch không chỉ tăng trưởng riêng lẻ mà còn dẫn dắt, lan tỏa sang các ngành kinh tế khác.

Lãnh đạo địa phương và các cơ quan báo chí tham dự diễn đàn.

Theo ông Hồ An Phong, du lịch không chỉ tạo động lực kinh tế mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm bản sắc dân tộc.

Đánh giá cao vai trò của báo chí, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định báo chí Việt Nam là lực lượng hùng hậu, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Báo chí không chỉ quảng bá thương hiệu, hình ảnh điểm đến mà còn có vai trò dẫn dắt, cổ vũ và tổ chức các hoạt động truyền thông phục vụ phát triển du lịch.

“Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí đã đồng hành hiệu quả với ngành du lịch, từ quảng bá điểm đến, thúc đẩy các chuỗi sản phẩm du lịch cho đến hỗ trợ xử lý các vấn đề truyền thông, khủng hoảng truyền thông phát sinh” - ông Phong nói và cho biết các phiên thảo luận tại diễn đàn sẽ tiếp tục làm rõ hơn vai trò của báo chí đối với sự phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Quảng Trị đang sở hữu không gian phát triển du lịch rộng lớn với nhiều giá trị nổi bật về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân phát biểu chào mừng.

Địa phương được xem là trung tâm du lịch khám phá hang động của châu Á với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, hệ thống hang động kỳ vĩ cùng nhiều điểm đến nổi tiếng như Sơn Đoòng, Tân Hóa, Khe Sanh, Hiền Lương - Bến Hải…

Năm 2025, Quảng Trị đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Địa phương đặt mục tiêu năm 2026 đón 10,5 triệu lượt khách và hướng đến trở thành điểm đến nổi bật của khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đại biểu tham dự diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra các phiên tham luận chuyên đề, tọa đàm đối thoại chính sách và thị trường, trưng bày sản phẩm du lịch địa phương, giới thiệu các mô hình truyền thông du lịch hiệu quả.

Đặc biệt, nhiều hoạt động ký kết hợp tác truyền thông du lịch giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và doanh nghiệp cũng được tổ chức nhằm xây dựng các chiến dịch quảng bá du lịch quy mô lớn trong nước và quốc tế.