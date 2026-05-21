Mỗi người dân là một đại sứ lan tỏa hình ảnh Việt Nam

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” - giải thưởng ảnh và video về quyền con người, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hạnh phúc với chủ đề “Hạnh phúc từ những điều giản dị”.

Sáng 21/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam - “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”.

Tác phẩm "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình" của tác giả Phạm Ngọc Long nhận giải Nhất trong cuộc thi “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”.

Giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Việt Nam 2025” đã đạt được những con số ấn tượng với hơn 17.000 tác phẩm dự thi, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2024 và 2,3 lần so với năm 2023, cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của giải thưởng.

Bước sang năm thứ tư tổ chức, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” đã trở thành một hoạt động truyền thông có ý nghĩa sâu sắc về quyền con người tại Việt Nam; là diễn đàn nơi mỗi người dân có thể kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ hình ảnh - chân thực, sinh động và giàu cảm xúc.

Không chỉ là một giải thưởng, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” còn là chuỗi hoạt động truyền thông quy mô lớn, bao gồm Ngày hội Việt Nam hạnh phúc Happy Fest 2026, Giải chạy Happy Run 2026, triển lãm các tác phẩm xuất sắc, các sự kiện hưởng ứng tại nhiều địa phương và hoạt động quảng bá trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết: “Chúng ta luôn khẳng định rằng sức mạnh lớn nhất là sức mạnh của nhân dân; sức sáng tạo lớn nhất cũng là sức sáng tạo của Nhân dân. Giải thưởng này chính là nơi để sức sáng tạo ấy được khơi dậy, được lan tỏa và góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia bằng chính góc nhìn của người dân Việt Nam".

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lễ phát động sáng 21/5.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, điều đặc biệt của giải thưởng là chủ thể sáng tạo không chỉ là các nghệ sĩ, nhà báo, nhà làm phim chuyên nghiệp, mà còn là mọi tầng lớp Nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam.

"Trong thời đại số, với điện thoại thông minh, với hạ tầng số và các nền tảng số ngày càng phát triển, mỗi người dân đều có thể trở thành một ‘đại sứ truyền thông’; mỗi tác phẩm đều có thể trở thành một ‘điểm phát sóng’ lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nói.

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Việt Nam 2026” tiếp tục được tổ chức trên quy mô toàn quốc với hai hạng mục ảnh và video. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ sau Lễ phát động đến hết ngày 30/8/2026.

