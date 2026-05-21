Ngày mai khai mạc Diễn đàn về vai trò báo chí trong thúc đẩy kinh tế du lịch Việt Nam

TPO - Trong hai ngày 22-23/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026” tại tỉnh Quảng Trị. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, cơ quan báo chí, chuyên gia, doanh nghiệp và các địa phương.

Diễn đàn được tổ chức nhằm khẳng định vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Đây là không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng số để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

Phối cảnh minh họa cho diễn đàn.

Diễn đàn gồm hai phiên chính. Phiên thứ nhất tập trung thảo luận vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia, truyền thông đối ngoại và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Phiên thứ hai sẽ đối thoại giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và chuyên gia về cơ chế hỗ trợ truyền thông, liên kết quảng bá du lịch và khai thác hiệu quả nền tảng số, mạng xã hội, KOLs trong truyền thông du lịch.

Ngoài các phiên thảo luận, diễn đàn còn có nhiều hoạt động bên lề như không gian trải nghiệm du lịch của địa phương đăng cai, kết nối doanh nghiệp - báo chí và khen thưởng từ 10-15 cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch.

Đồng Hơi - nơi tổ chức diễn đàn.

Quảng Trị được chọn là địa phương đăng cai tổ chức diễn đàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị được giao làm đầu mối phối hợp với Cục Báo chí và các đơn vị liên quan triển khai chương trình; chuẩn bị các điều kiện về an ninh, hậu cần, không gian trưng bày sản phẩm du lịch và đón tiếp đại biểu.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho công tác truyền thông du lịch, thúc đẩy liên kết giữa báo chí - doanh nghiệp - địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ.