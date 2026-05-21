An Giang: Chuyển đổi 270 ha rừng đặc dụng làm sân bay Thổ Chu

TPO - HĐND tỉnh An Giang vừa thông qua nghị quyết chuyển đổi rừng đặc dụng tại Đặc khu Phú Quốc và Đặc khu Thổ Châu để triển khai các dự án hạ tầng, trong đó có dự án sân bay Thổ Chu và công trình phục vụ APEC 2027.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang chiều 21/5, các đại biểu đã chấp thuận chuyển đổi 270ha rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án sân bay Thổ Chu (tại đặc khu Thổ Châu).

Một góc đảo Thổ Chu.

Theo hồ sơ dự án, sân bay Thổ Chu được xác định là công trình đầu tư công khẩn cấp theo quyết định của Bộ Quốc phòng, vì vậy được miễn thủ tục quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường. Dự án đã có cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế và phù hợp với Quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030.

Mới đây, Bộ Xây dựng cũng phê duyệt bổ sung Cảng hàng không Thổ Chu vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Theo đó, sân bay Thổ Chu được xây dựng đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), rộng hơn 234ha. Đến năm 2030, sân bay được thiết kế phục vụ khoảng 20.000 hành khách/năm. Đến năm 2050, công suất dự kiến nâng lên khoảng 1 triệu hành khách/năm, tổng mức đầu tư khoảng 28.800 tỷ đồng.

HĐND tỉnh An Giang cũng thông qua chủ trương cho phép chuyển đổi hơn 2,4ha rừng đặc dụng để thực hiện Dự án Hồ nước Dương Đông 2 - công trình phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc. Chấp thuận chủ trương chuyển đổi hơn 3.700m² rừng đặc dụng để triển khai Dự án đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã bầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031.