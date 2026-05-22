Đồng Tháp quy hoạch 5 vùng kinh tế chiến lược

Chiều 21/5, UBND tỉnh Đồng Tháp công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với quy hoạch 5 vùng kinh tế - xã hội, sau năm 2030 sẽ nghiên cứu chuyển trung tâm hành chính từ Mỹ Tho về khu vực huyện Cái Bè cũ, khi đủ điều kiện.

Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh rất cấp thiết, tạo nền tảng pháp lý và chiến lược cho một Đồng Tháp mới. Với quy mô lãnh thổ, dân số và tiềm lực lớn hơn sau sáp nhập (với Tiền Giang), cũng đặt ra những yêu cầu cao về quản trị và phát triển.

Ông Ngại cũng thẳng thắn nhìn nhận, quy hoạch dù tốt đến đâu mới chỉ khởi đầu, giá trị đích thực nằm ở khâu hiện thực hóa, sự quyết tâm, nhất quán và sáng tạo trong tổ chức triển khai. Một hành trình dài, gian nan hơn để đưa những tư tưởng chiến lược trên trở thành công trình, sinh kế, chất lượng cuộc sống cho người dân.

Quy hoạch điều chỉnh của tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu, đến năm 2030, trở thành tỉnh có tốc độ công nghiệp phát triển nhanh, hiện đại, bền vững. Tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp phát triển toàn diện; đời sống người dân được nâng cao, văn hóa - xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm (giai đoạn 2026 - 2030) đạt 9,5%/năm, phấn đấu đạt 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 155 triệu đồng/người. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 14,8 tỷ USD.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, phát triển công nghiệp tiên tiến. Đồng Tháp thành “nơi đáng sống”.

Tỉnh Đồng Tháp định hướng phát triển 5 vùng kinh tế - xã hội, gồm: Vùng trung tâm dọc sông Tiền; Vùng Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu; Vùng kinh tế nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười; Vùng kinh tế biển; Vùng kinh tế - xã hội biên giới.

Đối với trung tâm hành chính của tỉnh, sau năm 2030, nghiên cứu dịch chuyển về khu vực, vị trí mới (khu vực huyện Cái Bè - Cai Lậy cũ), khi đáp ứng các điều kiện cần thiết và nguồn lực thực hiện.

Theo quy hoạch, khu vực Cái Bè - Cai Lậy được xác định là vùng động lực mới vì nằm trên trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với Đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực này đang hưởng lợi lớn từ hệ thống cao tốc (trục dọc và ngang), quốc lộ trọng điểm đang dần hoàn thiện.

Hiện, trung tâm hành chính tỉnh Đồng Tháp đặt tại phường Mỹ Tho, cách các xã biên giới khoảng 160km. Nếu dịch chuyển về khu vực Cái Bè - Cai Lậy, khoảng cách này sẽ giảm gần một nửa, giúp tăng cường hiệu quả quản lý và khả năng kết nối toàn diện các vùng trong tỉnh.

Để đạt các mục tiêu trên, quy hoạch xác định tập trung phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng hạ tầng logistics xuyên biên giới và đa phương thức, đưa Đồng Tháp thành trung tâm trung chuyển của tiểu vùng MeKong.

Tỉnh Đồng Tháp ưu tiên triển khai các công trình giao thông trọng điểm, kết nối TPHCM với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến, chuỗi giá trị và thị trường xuất khẩu. Đi kèm với xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, logistics, công nghệ sau thu hoạch, tự động hóa nông nghiệp, kỹ thuật môi trường, công nghệ thực phẩm...

Sau sáp nhập với Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp mới sẽ có diện tích hơn 5.900 km², với dân số trên 4,2 triệu người.