Xi măng Tân Thắng: Chất lượng vượt chuẩn, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng ngày càng đề cao chất lượng, độ ổn định và hiệu quả thi công, công nghệ sản xuất đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo nên sự khác biệt của sản phẩm. Với nền tảng công nghệ từ FLSmidth (Đan Mạch), Xi măng Tân Thắng đang từng bước khẳng định năng lực sản xuất thông qua các chỉ số kỹ thuật nổi bật và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường xuất khẩu.

Nền tảng công nghệ từ FLSmidth – yếu tố cốt lõi tạo nên chất lượng vượt trội

Trong sản xuất xi măng, công đoạn nghiền và nung có ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng clinker – thành phần cốt lõi quyết định cường độ chịu lực, độ ổn định và khả năng kết dính của sản phẩm. Nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng đầu ra, Xi măng Tân Thắng đầu tư dây chuyền công nghệ đồng bộ từ FLSmidth (Đan Mạch), thương hiệu công nghệ Top đầu Châu Âu - với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị và giải pháp cho ngành xi măng.

Hệ thống máy nghiền liệu đứng và lò nung quay ngang hiện đại cho phép kiểm soát tốt quá trình nghiền mịn nguyên liệu, phân bố kích thước hạt và điều kiện nung luyện ổn định. Đây là những yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa phản ứng hóa học trong clinker, từ đó nâng cao hoạt tính thủy hóa và đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các lô sản xuất.

Theo ông Nguyễn Quang Cung, Chủ tịch hiệp hội Xi Măng Việt Nam, Hệ thống FLSmidth đang được ứng dụng tại Nhà Máy Xi Măng Tân Thắng là hệ thống hiện đại nhất hiện nay trong lĩnh vực sản xuất xi măng, đảm bảo chất lượng vượt trội trên từng lô sản xuất.

Hệ thống lò quay ngang từ FLSmidth (Đan Mạch) – Nhà máy Tân Thắng

Một trong những tiêu chí được các đơn vị thi công quan tâm là cường độ chịu nén của xi măng ở cả giai đoạn đầu và giai đoạn phát triển cường độ hoàn thiện. Với dòng sản phẩm PCB40 Dân dụng, Xi măng Tân Thắng ghi nhận cường độ nén sau 3 ngày cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam tới 45%. Chỉ số này hỗ trợ quá trình đông kết và phát triển cường độ sớm, góp phần giúp các đơn vị thi công tối ưu tiến độ. Bên cạnh đó, cường độ nén sau 28 ngày của xi măng Tân Thắng PCB40 CLC cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam tới 15%, ngang chuẩn xi măng Châu Âu, cho thấy khả năng chịu lực và độ bền lâu dài của sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng đối với các công trình dân dụng và hạ tầng yêu cầu cao về chất lượng kết cấu.

Ngoài ra, độ mịn cao và sự ổn định về chất lượng giúp xi măng có khả năng phối trộn tốt, vữa dẻo hơn và hỗ trợ thi công thuận lợi hơn trong thực tế. Trong bối cảnh chi phí thời gian và chất lượng ngày càng được tối ưu song song, những chỉ số kỹ thuật này được xem là lợi thế cạnh tranh đáng chú ý của sản phẩm.

Khu đồng nhất và tồn trữ nguyên liệu – Nhà máy Xi măng Tân Thắng

Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, Xi măng Tân Thắng hiện đã xuất khẩu sang một số thị trường khó tính như Mỹ, Úc và Hàn Quốc.

Xi măng Tân Thắng tại Cảng Nghi Sơn

Đây là những thị trường đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, độ ổn định và tính an toàn của vật liệu xây dựng. Việc sản phẩm đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu cho thấy năng lực kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất của doanh nghiệp.

Song song với hoạt động xuất khẩu, Xi măng Tân Thắng cũng được sử dụng tại một số công trình trọng điểm trong nước như đường cao tốc Bắc – Nam và Sân bay Long Thành. Việc hiện diện tại các dự án quy mô lớn phần nào phản ánh năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thương hiệu trong các phân khúc xây dựng đòi hỏi độ tin cậy cao.

Với định hướng ứng dụng công nghệ Top đầu Châu Âu để bảo chứng cho chất lượng, Xi măng Tân Thắng đang từng bước xây dựng vị thế là thương hiệu xi măng ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

