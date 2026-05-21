VN-Index thủng mốc 1.900 điểm, khối ngoại xả mạnh cổ phiếu trụ

TPO - Áp lực bán dồn dập ở nhóm bất động sản, dầu khí và cổ phiếu trụ khiến VN-Index mất gần 17 điểm trong phiên giao dịch hôm nay (21/5), chính thức đánh rơi mốc 1.900 điểm. Trong bối cảnh dòng tiền suy yếu, khối ngoại cũng tăng tốc bán ròng tới 1.700 tỷ đồng - mạnh nhất nhiều tuần trở lại đây.

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên rung lắc mạnh khi áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng. Dù mở cửa trong sắc xanh và có thời điểm VN-Index vượt 1.920 điểm, lực cầu nhanh chóng suy yếu khiến chỉ số quay đầu giảm sâu ngay trong phiên sáng.

Trạng thái ảm đạm bao trùm thị trường khi dòng tiền vào khá dè dặt, trong khi lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục gia tăng. Kết phiên, VN-Index giảm 16,34 điểm (0,85%) xuống còn 1.896,89 điểm.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản trên HoSE giảm mạnh so với phiên trước, chỉ đạt khoảng 20.500 tỷ đồng. Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn sau những biến động mạnh của thị trường.

Riêng VIC kéo lùi hơn 13 điểm của VN-Index.

Áp lực lớn nhất tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là bộ ba họ Vingroup. Riêng VIC giảm tới 3,5%, lấy đi gần 13 điểm của VN-Index. Các mã VRE, NVL, DIG, DXG, PDR hay CEO cũng đồng loạt giảm mạnh, khiến nhóm bất động sản chìm trong sắc đỏ.

Nhóm dầu khí tiếp tục trở thành tâm điểm bán tháo sau nhịp hồi kỹ thuật ngắn ngủi trước đó. BSR giảm 3,5%, GAS mất 2,7%, PLX giảm hơn 2%, trong khi PVD, PVS, PVT cũng đồng loạt lao dốc. Đây tiếp tục là nhóm gây sức ép lớn nhất lên thị trường trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh.

Ở nhóm công nghệ, FPT giảm hơn 1,5%, cùng nhiều cổ phiếu như GEE, CMG, ELC đồng loạt đi xuống. Nhóm chứng khoán cũng giao dịch thiếu tích cực khi SSI, HCM, VCI, SHS, VND đồng loạt điều chỉnh.

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm sáng hiếm hoi. MWG tăng gần 3% và trở thành một trong số ít cổ phiếu nâng đỡ VN30. Một số mã ngân hàng như VCB, VPB, LPB, ACB hay MBB vẫn giữ được sắc xanh nhẹ, giúp thị trường không giảm sâu hơn.

Đáng chú ý, cổ phiếu PC1 tiếp tục gây chú ý khi tăng trần phiên thứ hai liên tiếp lên 20.300 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản bùng nổ với hơn 27 triệu đơn vị khớp lệnh, thuộc nhóm cao nhất toàn thị trường. Mã này đã phục hồi mạnh bất chấp thông tin liên quan đến nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố.

Một điểm trừ lớn khác là động thái của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.700 tỷ đồng, mạnh nhất kể từ cuối tháng 4. VIC bị xả mạnh nhất với hơn 500 tỷ đồng, tiếp theo là FPT, MBB, VHM, ACB và TCB. Ở chiều ngược lại, lực mua chủ yếu tập trung vào VPB và VCB.