Kinh tế

PV Power – Hành trình khẳng định vị thế và 'tầm nhìn xanh'

P.V

Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã không ngừng mở rộng quy mô, trở thành nhà sản xuất điện khí lớn nhất Việt Nam và là đơn vị chủ lực của Petrovietnam trong lĩnh vực công nghiệp điện. Hành trình ấy là lời khẳng định mạnh mẽ của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện đang chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với những thay đổi của thị trường năng lượng - nơi yêu cầu về hiệu quả, tính linh hoạt và phát triển bền vững được đặt lên hàng đầu.

PV Power kiên định với tầm nhìn phát triển năng lượng sạch, hiệu quả và bền vững trong dài hạn

Ngày 17/5/2007, PV Power chính thức được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong việc hoàn thành chuỗi giá trị năng lượng. Kể từ ngày đó, PV Power đã bắt đầu hành trình “thắp sáng tương lai” với số vốn điều lệ ban đầu là 7,6 nghìn tỷ đồng, số lao động 486 người. Đến nay, PV Power đã trở thành công ty đại chúng với số vốn điều lệ hơn 23,4 nghìn tỷ đồng, quản lý vận hành 9 nhà máy điện với tổng công suất đặt gần 6.000 MW. Sau gần hai thập kỷ phát triển không ngừng, Tổng công ty từng bước mở rộng quy mô, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản trị, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi ngày càng nhanh của ngành năng lượng.

Trước sự thay đổi nhanh chóng của ngành năng lượng, PV Power xác định rõ định hướng phát triển: nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo cung ứng điện ổn định, đồng thời từng bước chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn, phù hợp với Quy hoạch điện VIII và cam kết Net Zero của Việt Nam.

Theo đó, PV Power đã hoàn thiện, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế, công khai minh bạch trong điều hành và công bố thông tin. Xúc tiến đầu tư các dự án điện mới, nghiên cứu mở rộng nguồn nhiên liệu mới, các loại hình năng lượng sạch như điện mặt trời, điện sử dụng khí LNG. Việc này có ý nghĩa quan trọng khi các nguồn nhiên liệu như than, khí đang dần suy giảm, đây đồng thời là một trong những bước đi quan trọng trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển bền vững của PV Power.

PV Power luôn không ngừng mở rộng quy mô, giữ vị thế là nhà sản xuất điện hàng đầu khu vực

Dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình chuyển dịch năng lượng đó của PV Power chính là Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 – dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam. Hai nhà máy có tổng công suất hơn 1,6 GW với tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD và đã chính thức vận hành thương mại từ đầu năm 2026. Hiện nay, PV Power đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái điện khí LNG với các dự án mới như LNG Quảng Ninh, LNG Quỳnh Lập,… Đáng chú ý, dự án LNG Quỳnh Lập vừa được trao Giấy chứng nhận đầu tư nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc. Dự án dự kiến được khởi công vào tháng 5 – đúng dịp kỷ niệm 19 năm thành lập Tổng công ty.

19 năm – một chặng đường đủ dài để khẳng định vị thế, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Với nền tảng đã được xây dựng và hướng đi đã định hình, PV Power đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện phát triển của mình – không chỉ là “sinh năng lượng”, mà còn kiến tạo một tương lai năng lượng xanh, bền vững cho đất nước.

#PV Power #điện khí #năng lượng sạch #bền vững #Petrovietnam #nhà máy điện

