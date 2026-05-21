Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xăng RON95 tăng gần 1.500 đồng/lít

Xuân Phong

TPO - Từ 15h hôm nay (21/5), giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Xăng RON95-III tăng 1.471 đồng/lít, lên mức 25.549 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ xăng E5RON92 lên mức 24.340 đồng/lít, tăng 1.206 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 25.549 đồng/lít, tăng 1.471 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh. Dầu diesel 0.05S có giá là 28.761 đồng/lít, tăng 1.535 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá là 21.483 đồng/kg, tăng 898 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ công bố có xu hướng tăng.

Theo Bộ Công Thương, giá cơ sở kỳ công bố ngày 21/5 tăng 5,21% đối với xăng E5RON92, tăng 6,11% đối với xăng RON95-III, tăng 5,64% đối với dầu diesel và tăng 4,36% đối với dầu mazut so với kỳ trước.

gia-xang-dau-tang-lan-thu-5-lien-tiep-pha-dinh-8-nam-ke-tu-15h-chieu-nay-21-2-20200526-3-1646118983-144-width640height406.jpg
Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay.

Điều chỉnh giá lần này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đầu mối đang tăng tốc chuẩn bị triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6, theo lộ trình của Bộ Công Thương.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp xăng dầu lớn đã đẩy mạnh nâng cấp hệ thống phối trộn, chuẩn bị hạ tầng kho bãi và tăng nhập khẩu ethanol nhiên liệu để phục vụ pha chế E10. Một số doanh nghiệp đầu mối cho biết nhu cầu ethanol dự kiến tăng mạnh trong thời gian tới khi thị trường bước vào giai đoạn chuyển đổi nhiên liệu sinh học quy mô lớn hơn.

Việc triển khai E10 được kỳ vọng giúp đa dạng nguồn nhiên liệu, giảm phát thải và thúc đẩy tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong nước.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Xuân Phong
#giá xăng dầu #điều chỉnh giá xăng dầu #giá xăng tăng #xăng E10 #giá xăng dầu hôm nay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe